Парфенов: «Удаление – бред полнейший. Понимаю, что на кону у «Локомотива» Лига чемпионов»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов остался недоволен судейством в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Специалист считает, что главный арбитр встречи не по делу удалил защитника команды Стефана Страндберга. Норвежец получил две желтые карточки в течение двух минут.

«Доволен своей командой, горжусь ребятами. Хотели дома при своих болельщиках показать и игру, и результат. К сожалению… Осталось только, чтобы один товарищ ещe сам забил нам.

Сейчас посмотрели удаление – бред полнейший. Понимаю, на кону у команды Лига чемпионов. К любому сопернику отношусь с уважением, но 20 тысяч болельщиков пришли посмотреть прекрасный футбол, а увидели творение. Но это всe уже прошло, закончилось, надо восстановить команду и двигаться дальше», – сказал Парфeнов в эфире телеканала «Матч Премьер».