Парфенов: «Удаление – бред полнейший. Понимаю, что на кону у «Локомотива» Лига чемпионов»

Парфенов прав на все 100%................
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов остался недоволен судейством в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
Специалист считает, что главный арбитр встречи не по делу удалил защитника команды Стефана Страндберга. Норвежец получил две желтые карточки в течение двух минут.
«Доволен своей командой, горжусь ребятами. Хотели дома при своих болельщиках показать и игру, и результат. К сожалению… Осталось только, чтобы один товарищ ещe сам забил нам.
Сейчас посмотрели удаление – бред полнейший. Понимаю, на кону у команды Лига чемпионов. К любому сопернику отношусь с уважением, но 20 тысяч болельщиков пришли посмотреть прекрасный футбол, а увидели творение. Но это всe уже прошло, закончилось, надо восстановить команду и двигаться дальше», – сказал Парфeнов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Локомотив», занимающий второе место, набрал 53 очка и гарантировал себе выход как минимум в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
- «Урал» располагается на 11-й строчке.