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    Парфенов: «Удаление – бред полнейший. Понимаю, что на кону у «Локомотива» Лига чемпионов»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов остался недоволен судейством в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

    Специалист считает, что главный арбитр встречи не по делу удалил защитника команды Стефана Страндберга. Норвежец получил две желтые карточки в течение двух минут.

    «Доволен своей командой, горжусь ребятами. Хотели дома при своих болельщиках показать и игру, и результат. К сожалению… Осталось только, чтобы один товарищ ещe сам забил нам.

    Сейчас посмотрели удаление – бред полнейший. Понимаю, на кону у команды Лига чемпионов. К любому сопернику отношусь с уважением, но 20 тысяч болельщиков пришли посмотреть прекрасный футбол, а увидели творение. Но это всe уже прошло, закончилось, надо восстановить команду и двигаться дальше», – сказал Парфeнов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Локомотив», занимающий второе место, набрал 53 очка и гарантировал себе выход как минимум в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
    • «Урал» располагается на 11-й строчке.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +568

      MURAD F. A. 6 минут назад

      Парфенов прав на все 100%................

      1
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      Рейтинг: +2450

      владимир миронов 27 минут назад

      Парфенов молодец, создал такую команду, что без помощи судей их не обыграть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4466

      Антибиотик > владимир миронов 15 минут назад

      Не хочу бросить тень на Парфенова, но ты хочешь сказать, что 12 поражений и 8 ничьих- это всё судьи виноваты? А 9 раз всё таки судьи судили справедливо, потому, что в пользу Урала? Не занимайся ерундой.

      -2
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      Рейтинг: +4466

      Антибиотик > владимир миронов 5 минут назад

      Вот видишь, мне минусов понаставили, а по делу то и сказать нечего. Мне не жалко, минусуйте дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      CSKA57 36 минут назад

      Тут с Парфеновым можно согласиться!

      6
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      ...
      Рейтинг: +4466

      Антибиотик > CSKA57 27 минут назад

      Да не вопрос. Только я не понимаю, почему это прозвучало в адрес Локомотива? На МАТЧ ПРЕМЬЕР комментаторы сказали при разборе, что 50 на 50 было удаление, А Парфенов приплетает сюда команду и не задает вопросы к судье. Потому, что трусливый и за наезд на судью может получить дисквалификацию.

      -1
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      Рейтинг: +2450

      владимир миронов > Антибиотик 23 минуты назад

      Вопрос судье по поводу судейства--неуважение к власти, а это срок.

      1
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      Рейтинг: +2631

      Добрый Бобер > Антибиотик 21 минуту назад

      "Осталось только, чтобы один товарищ ещe сам забил нам." Это разве не наезд на судью?

      0
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      Рейтинг: +4466

      Антибиотик > Добрый Бобер 8 минут назад

      Он не говорит конкретно про судью, тут всё расплывчато сказано. Да даже не в этом дело. Просто очень часто болельщики проигравшей команды находят причины своего поражения в судействе, в сопернике, но только не в себе. К ним так же подключаются те, кто не любит московские команды и игру даже не смотрел, лишь бы нагадить. Нормальная боевая ничья была сыграна. Урал отобрал очки у Локомотива и нечего тут выдумывать больше.

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