Орлов: «По Фернандесу весь вопрос в том, сторгуется «Зенит» с ЦСКА или нет»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» высказал мнение относительно возможного перехода правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

– «Зенит» действительно хочет его купить Фернандеса у ЦСКА. Вопрос весь в том, сторгуются или нет с ЦСКА, потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше какой смысл ЦСКА его отдавать? Он очень нужен. Фернандес – основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.

– Ну, Анюков у «Зенита» справа, и Смольников, в принципе.

– Анюков… Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог. Он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока.

– Но все равно понятно, что весь сезон, все матчи он отыграть не сможет?

– Зачем мы сейчас говорим об этом? Если команда оставит, даже если он будет выходить в нужных матчах, как он это делал сейчас, он тоже нужен. Надо исходить из перспектив встречи Сергея Семака с советом директоров, которая вот-вот должна состояться. Там будет определен бюджет на следующий сезон. Исходя из этого и будут строить дальнейшую работу. Поэтому сейчас даже и Семак не знает, кого брать, кого не брать, кого оставлять. Пока еще ничего не известно, поэтому никому из игроков ничего не объявляют.