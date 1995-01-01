Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Орлов: «По Фернандесу весь вопрос в том, сторгуется «Зенит» с ЦСКА или нет»

    Комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» высказал мнение относительно возможного перехода правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

    – «Зенит» действительно хочет его купить Фернандеса у ЦСКА. Вопрос весь в том, сторгуются или нет с ЦСКА, потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше какой смысл ЦСКА его отдавать? Он очень нужен. Фернандес – основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.

    – Ну, Анюков у «Зенита» справа, и Смольников, в принципе.

    – Анюков… Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог. Он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока.

    – Но все равно понятно, что весь сезон, все матчи он отыграть не сможет?

    – Зачем мы сейчас говорим об этом? Если команда оставит, даже если он будет выходить в нужных матчах, как он это делал сейчас, он тоже нужен. Надо исходить из перспектив встречи Сергея Семака с советом директоров, которая вот-вот должна состояться. Там будет определен бюджет на следующий сезон. Исходя из этого и будут строить дальнейшую работу. Поэтому сейчас даже и Семак не знает, кого брать, кого не брать, кого оставлять. Пока еще ничего не известно, поэтому никому из игроков ничего не объявляют.

    • Фернандес перешел в московский клуб из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
    • В составе армейцев защитник провел 235 матчей, забил три гола и сделал 40 результативных передач.
    • Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      BRO_football 15 секунд назад

      30 млн евро и никаких торгов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4534

      _Marqella_ 35 минут назад

      Надо брать хоть за 25, хоть за 30...Здесь всем будет выгодно, и Зениту с таким качественным усилением и ЦСКА с финансовой стороны...к тому же большой плюс, это конечно же российское гражданство...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +560

      Alex Flash 39 минут назад

      Коней и так обглодали, а тут ещё хотят жирную ляжку отодрать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4667

      prezent2017 49 минут назад

      Надо дать 5 лямов и подождать, преложит кто больше или нет?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      GM > prezent2017 5 минут назад

      ...и пососать леденец.
      Купи себе мозги, бомж. Для тебя это было бы лучшим вложением денег от сдачи стеклотары.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      ухоженный крокодил 54 минуты назад

      Если Семаку нужен, то купят за 25-30.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru