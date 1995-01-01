Роналду – Аллегри: «Спасибо, мистер! Было приятно с вами работать»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попрощался с главным тренером Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет клуб.
«Спасибо, мистер! Мы провели вместе всего год, но он получился исключительным, ведь вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек. Было приятно с вами работать», – написал португалец в твиттере.
- В текущем сезоне 34-летний Роналду забил 28 голов и сделал 13 результативных передач в 42 матчах.
- 51-летний Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года и выиграл с командой 11 трофеев.
Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te! pic.twitter.com/n2ojUGI84M— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 18 мая 2019 г.