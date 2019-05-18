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    «Уфа» поздравила Зинченко с завоеванием Кубка Англии

    «Уфа» поздравила защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Кубке Англии.

    «Александр Зинченко завоевал пятый трофей в Англии! В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встречался с «Уотфордом» и уничтожил своего соперника со счетом 6:0, оформив по итогу сезона требл (победа в Кубке Лиги, Кубке Англии и АПЛ).

    Экс-футболист «Уфы» Александр Зинченко отыграл 90 минут в финале и завоевал свой уже пятый трофей в «Манчестер Сити»! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» – говорится в публикации клуба в инстаграме.

    • 22-летний Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
    • В составе «Сити» помимо Кубка Англии украинец дважды становился победителем АПЛ и два раза выигрывал Кубок лиги.

    text

    Публикация от text (@ufafc)

    Источник: инстаграм «Уфы»

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