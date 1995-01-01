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    Зидан огласил заявку «Реала» на матч с «Бетисом». Бэйл вернулся в состав

    Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 38-го тура Примеры против «Бетиса».

    В состав включены 19 футболистов, в том числе валлийский вингер Гарет Бэйл, который пропустил две последние игры по решению тренера.

    Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;

    Защитники: Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско;

    Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

    • Матч «Реал» – «Бетис» состоится сегодня в 13:00 по московскому времени.
    • Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и, скорее всего, станет последней для Бэйла в составе мадридцев.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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      Рейтинг: +163

      Tuxuu777 13 минут назад

      Куда делся Рамос?

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