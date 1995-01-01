Зидан огласил заявку «Реала» на матч с «Бетисом». Бэйл вернулся в состав

Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 38-го тура Примеры против «Бетиса».

В состав включены 19 футболистов, в том числе валлийский вингер Гарет Бэйл, который пропустил две последние игры по решению тренера.

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.