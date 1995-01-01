Зидан огласил заявку «Реала» на матч с «Бетисом». Бэйл вернулся в состав

Куда делся Рамос?
Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 38-го тура Примеры против «Бетиса».
В состав включены 19 футболистов, в том числе валлийский вингер Гарет Бэйл, который пропустил две последние игры по решению тренера.
Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско;
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
- Матч «Реал» – «Бетис» состоится сегодня в 13:00 по московскому времени.
- Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и, скорее всего, станет последней для Бэйла в составе мадридцев.