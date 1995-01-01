Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Если брать в целом, то поражение команда не заслуживала. В первом тайме два момента хороших было. В таких матчах нужно реализовывать эпизоды. Пенальти надломил команду. Я увидел шок команды, мы перестали играть в тот футбол, в который играли до пенальти.

Сейчас пересмотрел эпизод и не увидел там пенальти. Может быть, у арбитра была такая позиция. Свою команду мне не в чем упрекнуть. Но один момент не должен ломать команду в психологическом плане. К сожалению, была такая реакция. По единоборствам претензий нет», – сказал Рахимов.