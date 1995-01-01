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    Рахимов – о голе ЦСКА: «Пересмотрел эпизод и не увидел там пенальти»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

    «Если брать в целом, то поражение команда не заслуживала. В первом тайме два момента хороших было. В таких матчах нужно реализовывать эпизоды. Пенальти надломил команду. Я увидел шок команды, мы перестали играть в тот футбол, в который играли до пенальти.

    Сейчас пересмотрел эпизод и не увидел там пенальти. Может быть, у арбитра была такая позиция. Свою команду мне не в чем упрекнуть. Но один момент не должен ломать команду в психологическом плане. К сожалению, была такая реакция. По единоборствам претензий нет», – сказал Рахимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Niko 9 минут назад

      Ну такой пеналь. Не понятна сила контакта левой ноги защитника и правой Чалова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      You cuka 50 минут назад

      все правильно, ты же тренер , а не судья

      0
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