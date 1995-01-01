РПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», Чалов забил гол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил форвард Федор Чалов.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Ахмат» с 39 очками идет восьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Чалов (с пенальти), 64.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин (Набабкин, 46), Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Магнуссон, Сигурдссон (Бистрович, 78), Чалов, Влашич (Нисимура, 62).

Ахмат: Городов, Уциев, Плиев (Балай, 81), Семенов, Мохамадди, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Мбенг.

Предупреждения: Васин, 6; Дивеев, 11; Магнуссон, 49; Сигурдссон, 68 – Плиев, 39; Швец, 48; Нижич, 75; Уциев, 90+2.

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