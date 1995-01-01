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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», Чалов забил гол

    ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил форвард Федор Чалов.

    ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Ахмат» с 39 очками идет восьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Чалов (с пенальти), 64.

    ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин (Набабкин, 46), Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Магнуссон, Сигурдссон (Бистрович, 78), Чалов, Влашич (Нисимура, 62).

    Ахмат: Городов, Уциев, Плиев (Балай, 81), Семенов, Мохамадди, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Мбенг.

    Предупреждения: Васин, 6; Дивеев, 11; Магнуссон, 49; Сигурдссон, 68 – Плиев, 39; Швец, 48; Нижич, 75; Уциев, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии41
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      Рейтинг: +9602

      sssrspartak 5 минут назад

      чалову надо было карточку давать за симуляцию это точно!что у нас сейчас гляну!

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      Рейтинг: +2694

      BarStep 6 минут назад

      Я бы не называл ЭТО победой... Ну уж лучше ЦСКА, чем Спартаку и тем более Арсеналу быть четвертыми..

      0
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      Рейтинг: -594

      massaboss 15 минут назад

      Это же в какую задницу надо было залезть пони и хрякам, чтобы уже Питерские судьи начали ставить в их пользу такие спорные пенальти. А если бы Газпромовские судили почестному, то где бы московские клубы были. Это не вопрос.

      0
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      Рейтинг: +1466

      InterMilLano1908 27 минут назад

      К чертям лимит!!! Ну это уже позор сидят по 9 человек в штрафной пети да махмуды, главное не проиграть, тренера просто убогие, клубы настолько боятся ФНЛ что будут играть в анти футбол лишь бы не попасть в еще большее дерь.мо.......

      На условных латиносов хотя бы приятно было бы смотреть, да и молодежь бы училась у них, а так смотрят на гумно и играют как гумно потом... Выходят в ЛЧ и акуевают там от скоростей потому что там никто по 10 человек в обороне не сидит

      1
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      Рейтинг: +3647

      Агасфер 59 минут назад

      Так хреново сыграли,будто знают,что их всех уже уволили,оставив одного-Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +1184

      Леха из Твери 1 час назад

      Петр первый первый привез картошку из Голландии. Почему бы нам оттуда не привезти футбол? Нормальный, атакующий, на которой народ пойдет и за который не будет стыдно. Ведь даже если вспомнить, то 2 из 3 евродостижений нашего современного футбола было получено при помощи 2-ух голландских тренеров. Сделать бы локаут, как в НХЛ, расформировать к чертям РФС со всеими из законами и реформами и потратить год на переформатирование и перезапуск нашего футбола со всеми лигами.

      2
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      Рейтинг: +5668

      Skull_Boy > Леха из Твери 1 час назад

      Достаточно отменить лимит, где условно 20ти летний серб будет в 1000 раз продуктивнее, чем Дзюба, а эти до гроба, как Березы и Игнаша, играть будут, пока их в перед ногами не выкинут и сейчас живой пример Анюков и Жирков, где любая уважающая себя команда нахрен бы выперла их из команды и наоборот бы набрала молодняк, такая прагматика в Англии и все старперы доигрывают в Чемпионшипе или в клубах лиг ниже, а у нас есть одна весовая вещь ПАСПОРТ

      2
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      Рейтинг: +4100

      ilichkadr > Skull_Boy 52 минуты назад

      Если уберем лимит, то наша сборная будет похожа на Сан-Марино.

      -2
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      Рейтинг: +3656

      Persona_non_Grata > ilichkadr 48 минут назад

      С чего бы это ?

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      Рейтинг: +5668

      Skull_Boy > ilichkadr 45 минут назад

      Разве Англия, Испания, Италия и т.д. похожи на Сан-Марино, которые обновили свои сборные на 75% после ЧМ, а у нас тот же костяк и только появились пару тройку новых фамилий

      0
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      Рейтинг: +427

      klim2m > Леха из Твери 41 минуту назад

      Тогда уж точно пин дец настанет ибо они завистнут)))))

      0
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      Рейтинг: +4100

      ilichkadr > Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Наши лавку будут полировать. Уже были времена, когда лимита не было. Сейчас проще купить, чем готовить несколько лет. Академии будут выпускать игроков для ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +427

      klim2m > Skull_Boy 41 минуту назад

      Раз есть лимит значит он кому то нужен например усатому ))

      0
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      Рейтинг: +4100

      ilichkadr > Skull_Boy 36 минут назад

      Мы Россия, чемпионат ниже плинтуса. Да и обновлять сборную пока не кем. Надо менять всю систему подготовки. У нас же купи/продай продолжается, тенденции развития детско-юношеского футбола не наблюдается.

      0
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      Рейтинг: +427

      klim2m > ilichkadr 35 минут назад

      Когда не было лимита играли в сто раз лучше))

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      Рейтинг: +1466

      InterMilLano1908 > ilichkadr 33 минуты назад

      2005-2008 два кубка УЕФА, бронза ЧЕ. Лимита нет, ты о чем вообще?! Что ща бред пишешь?! Всегда будут клубы которые не могут купит легионера и будут выращивать русских и те через конкуренцию будут уже уходить в топы... Эмм да это как бы практика англии, испании и италии...

      0
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      Рейтинг: +1466

      InterMilLano1908 > ilichkadr 22 минуты назад

      Да и на купи продай клубы бы зарабатывали и жили бы не зависимо от областного бюджета, тот же Тамбов купил бы 10 негров за 3 копейки, а потом продал бы в тридорого и заработал, а Васю ты кому в европу запихаешь?

      0
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      Рейтинг: +4100

      ilichkadr > klim2m 20 минут назад

      Согласен, играли лучше, поскольку костяк был российским. Не надо забывать, что мы живем в России и крайности для нас почти визитная карточка. Были уже проекты типа Москва, Асмарал.......где они сейчас?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4100

      ilichkadr > InterMilLano1908 14 минут назад

      Состав посмотри ЦСКА, Зенит и бронзу ЧЕ посмотри чьи там воспитанники. Некоторых тогдашних сборников и Европа купила. Что имеем сейчас? Ни фига не имеем, никого в Европу не зовут и тренер в РПЛ без лицензии (Мусаев).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9481

      Garrincha58 1 час назад

      Ахмат в своём репертуаре с Зенитом упирались, а московским сливают постоянно, понятно почему

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3664

      Спартач80 > Garrincha58 1 час назад

      Почему?Мне реально интересно услышать твою точку зрения.

      1
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      ...
      Рейтинг: +272

      Muboraksho > Garrincha58 1 час назад

      Не правда. Если что то знаете то подтвердите фактами. Ахмата давят судьи как могут. Игра была не равная. Ахмат имел преимущества в этой игре, но...

      0
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      ...
      Рейтинг: +189

      ДЖУZ > Garrincha58 33 минуты назад

      Ты увидел что слили, по мне так судья слил Пхмат, таким пенальти

      0
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      Рейтинг: +3664

      Спартач80 1 час назад

      Игра была равна,играли два.......

      0
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      Рейтинг: +3647

      Агасфер > Спартач80 58 минут назад

      ...победителя "Спартака".

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9481

      Garrincha58 1 час назад

      посмотрите господа РФСовцы какой футбол выдали в Германии сегодня на такой футбол люди пойдут а у нас если не могут то судейка помогёт и придумает чего то

      1
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      Рейтинг: +1059

      zritelx > Garrincha58 1 час назад

      Германия- а у нас зато каждый год количество долларовых миллионер увеличивается, а у ни нет. Правда у них и детский спорт бесплатный, но у нас зато спорт -высший достижений.

      1
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      Рейтинг: +272

      Muboraksho > Garrincha58 59 минут назад

      Совершено верно. Люди как будь то пришли смотреть на цирк посмотреть какой финт сделает главная судья....

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      Рейтинг: +1140

      PNZ1985 1 час назад

      jaja!!! Bayern!!!!

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      Рейтинг: +9481

      Garrincha58 > PNZ1985 1 час назад

      я я натюрлих

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