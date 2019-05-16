Мората: «Я сделаю все возможное, чтобы остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопрос о своем будущем. Права на футболиста принадлежат «Челси», он должен вернуться в клуб летом 2020 года.

«Ясно, чего я хочу. Я хочу быть здесь. Я сделаю все возможное, чтобы продолжить играть здесь. Я сделал все, что в моих силах, чтобы приехать сюда, и сделаю все, чтобы остаться тут. Я не думаю о том, чтобы куда-то возвращаться – только о том, чтобы быть здесь.

Я счастлив здесь и хочу остаться здесь еще на несколько лет, которые у меня остаются на высшем уровне», – сказал Мората.