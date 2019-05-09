Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    AS: Мората может вернуться в «Челси» этим летом

    Нападающий «Челси» Альваро Мората может вернуться в команду этим летом.

    В январе лондонцы отдали 26-летнего футболиста в аренду «Атлетико» до июня 2020 года. В договор была включена опция выкупа испанца за 18 миллионов евро. Из-за запрета на трансферы английский клуб настаивает, чтобы «Атлетико» определился к концу текущего сезона.

    В договоре между клубами также есть пункт, согласно которому «Челси» может вернуть форварда до 15 июля этого года [но не для того, чтобы отдать его в аренду или продать], чтобы успеть включить в заявку на сезон-2019/20, но в случае уплаты указанной суммы до этого срока мадридский клуб сохранит Морату.

    В этом сезоне нападающий провел за «Атлетико» 16 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70302
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru