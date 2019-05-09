AS: Мората может вернуться в «Челси» этим летом

Нападающий «Челси» Альваро Мората может вернуться в команду этим летом.

В январе лондонцы отдали 26-летнего футболиста в аренду «Атлетико» до июня 2020 года. В договор была включена опция выкупа испанца за 18 миллионов евро. Из-за запрета на трансферы английский клуб настаивает, чтобы «Атлетико» определился к концу текущего сезона.

В договоре между клубами также есть пункт, согласно которому «Челси» может вернуть форварда до 15 июля этого года [но не для того, чтобы отдать его в аренду или продать], чтобы успеть включить в заявку на сезон-2019/20, но в случае уплаты указанной суммы до этого срока мадридский клуб сохранит Морату.

В этом сезоне нападающий провел за «Атлетико» 16 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.