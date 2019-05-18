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    Отец братьев Азаров получил лицензию агента и будет вести дела сыновей

    Тьерри Азар, отец полузащитников сборной Бельгии Эдена и Торгана, будет представлять интересы сыновей.

    По информации As, бельгиец получил лицензию агента. В статусе официального представителя футболистов он сможет претендовать на комиссионные отступления за трансферы.

    По информации ряда источников, 28-летний Азар летом перейдет из «Челси» в «Реал». Согласно Mundo Deportivo, сумма сделки составит 120 миллионов евро.

    26-летнего Торгана Азара связывают с переходом из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую.

    Источник: AS

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    18.05.2019 12:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 мая 2019, 21:50

      Как говорится :"Под старость кусок хлеба".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 18 мая 2019, 13:21

      ну конечно, запахло комиссионными от перехода в реал, почему бы и нет, ведь речь идет не о 1 млн, а явно о 10-ке минимум)

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 мая 2019, 12:51

      Верное решение заботливого семьянина :Всё в семью!

      1
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      ...
      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY > Агасфер 18 мая 2019, 12:59

      Как у Дзюбов.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > DOCTOR PENALTY 18 мая 2019, 13:38

      А там кто рулит,мама???

      0
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Агасфер 18 мая 2019, 13:51

      Бабушка

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