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    Чалов: «ЦСКА очень хотел в Лигу чемпионов, но сейчас шансы крайне малы. Наша цель – Лига Европы»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов дал интервью клубной пресс-службе перед матчем с «Ахматом» в 28-м туре РПЛ.

    – Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы. Но все равно участие в еврокубках важно для имиджа клуба и для нас самих. Если быть реалистами, сейчас наша цель – Лига Европы. Думаю, что все будет решаться в последнем туре. Мне кажется, концовка будет очень интересной: все могут оступиться, но нам этого делать ни в коем случае нельзя.

    – Весну в последние годы традиционно считали армейским временем. Казалось бы, и на этот раз все должно пойти так, как обычно: полноценные, в отличие от летних, сборы, уверенность в том, что команда сыгрывается с каждым туром, не самые сложные соперники дома…

    – А получилось, к сожалению, наоборот. Я думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас еще очень молодая. Мое мнение – в некоторых матчах, если вспомнить поединки с «Уфой», «Оренбургом», нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация.

    Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает. Еще у нас очень сложный чемпионат: каждый гол решает очень многое, отыгрываться, если тебя наказали за ошибку, невероятно тяжело.

    Практически все команды в основном действуют от обороны. Мне недавно попалась на глаза статистика среднего количества голов в матчах европейских чемпионатов в одном из последних сезонов. Испания, Италия, Германия, Англия в первой десятке, а Россия не входит даже в тридцатку. Конечно, такой стиль игры соперников тоже сильно влияет на наши результаты.

    • Чалов забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 35 играх всех турниров текущего сезона.
    • Команда Виктора Гончаренко занимает 5 место в таблице РПЛ. Столько же у «Арсенала», идущего на 6 строчке. «Спартак» (5 место) набрал 46.
    • Матч ЦСКА – «Ахмат» пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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