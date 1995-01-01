Чалов: «ЦСКА очень хотел в Лигу чемпионов, но сейчас шансы крайне малы. Наша цель – Лига Европы»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов дал интервью клубной пресс-службе перед матчем с «Ахматом» в 28-м туре РПЛ.

– Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы. Но все равно участие в еврокубках важно для имиджа клуба и для нас самих. Если быть реалистами, сейчас наша цель – Лига Европы. Думаю, что все будет решаться в последнем туре. Мне кажется, концовка будет очень интересной: все могут оступиться, но нам этого делать ни в коем случае нельзя.

– Весну в последние годы традиционно считали армейским временем. Казалось бы, и на этот раз все должно пойти так, как обычно: полноценные, в отличие от летних, сборы, уверенность в том, что команда сыгрывается с каждым туром, не самые сложные соперники дома…

– А получилось, к сожалению, наоборот. Я думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас еще очень молодая. Мое мнение – в некоторых матчах, если вспомнить поединки с «Уфой», «Оренбургом», нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация.

Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает. Еще у нас очень сложный чемпионат: каждый гол решает очень многое, отыгрываться, если тебя наказали за ошибку, невероятно тяжело.

Практически все команды в основном действуют от обороны. Мне недавно попалась на глаза статистика среднего количества голов в матчах европейских чемпионатов в одном из последних сезонов. Испания, Италия, Германия, Англия в первой десятке, а Россия не входит даже в тридцатку. Конечно, такой стиль игры соперников тоже сильно влияет на наши результаты.