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    «Путь воина». Дзюба опубликовал ролик об аренде в «Арсенале», ЧМ-2018 и чемпионстве «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видео «Путь воина».

    В ролике показаны моменты его карьеры в тульском «Арсенале» на правах аренды (6 голов и 3 ассиста во второй половине прошлого сезона), выступление за сборную России на чемпионате мира (3+2, команда дошла до четвертьфинала) и голы в РПЛ-2018/19, который стал для петербургского клуба победным.

    В текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 16 ассистов в 36-ти матчах всех турниров.

    Ранее 30-летний игрок в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2439

      serppion 17 минут назад

      Увы, но среди наших футболёров Дзюба действительно кажется лучшим. А в сравнении с Аршавиным, Добровольским, Черенковым, тем же Данни он выглядит пень-пнём, издёвкой над профессией.

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      Рейтинг: +196

      Вальдемар IV 45 минут назад

      путь барсеточника

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      Рейтинг: +266

      Vistavas 1 час назад

      Путь донышка, отдающего честь усатому недотренеру. Не более. Когда же появятся в России футболисты действительно талантливые? Не петушары, которые в тюряге сейчас и не эта дылда деревянная.

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