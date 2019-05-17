«Путь воина». Дзюба опубликовал ролик об аренде в «Арсенале», ЧМ-2018 и чемпионстве «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видео «Путь воина».

В ролике показаны моменты его карьеры в тульском «Арсенале» на правах аренды (6 голов и 3 ассиста во второй половине прошлого сезона), выступление за сборную России на чемпионате мира (3+2, команда дошла до четвертьфинала) и голы в РПЛ-2018/19, который стал для петербургского клуба победным.

В текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 16 ассистов в 36-ти матчах всех турниров.

Ранее 30-летний игрок в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.