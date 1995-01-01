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    Билялетдинов: «Как сработаться с Карпиным? Не надо огрызаться. Лучше смотреть в пол и показывать трепет»

    Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, что у него не получилось нормально заиграть в московском клубе из-за трений с тогдашним главным тренером Валерием Карпиным, который сейчас возглавляет «Ростов».

    – Сколько ж людей меня отговаривали идти в «Спартак»! Не потому что это «Спартак», а…

    – А потому что собрались к Карпину?

    – Да! Никто не говорил, что он ужасный тренер. Формулировали иначе: «Вы не сработаетесь». Я смеялся: «Все будет нормально, не тряситесь. Ни с одним тренером у меня не было проблем. Я не конфликтный, никогда не халтурил, не лез на рожон…» – «Ну, смотри, мы предупреждали».

    – На какую черту Карпина напирали, уверяя, что не сработаетесь?

    – Да ни на какую. У каждого из этих людей своя история взаимоотношений с Карпиным. Кто-то вспоминал, что Ваня Саенко пиво с ним пил после побед. Потом первый же отправился на выход… Недооценил я те слова. Поначалу-то в «Спартаке» шло отлично, серебро взяли. Эмери пришел. Я так радовался: вот это специалист! Вдруг – бац, вниз пошло!

    – В какой момент?

    – Играли с «Бенфикой», у меня паховая грыжа выскочила. Отправился на операцию. Думал, все быстро пройдет, в «Локомотиве» мне другую сторону оперировали – так через месяц играл. А тут в Германии неудачно сложилось, выбыл на три с половиной месяца.

    – Боль не проходила?

    – Рана сочится, не заживает. Все опухло! Даже сидеть больно. В конце ноября и тренер поменялся, Валерий Георгиевич вернулся. Уже к нему на сборы приехал. Тут же прицепился ко мне по поводу лишнего веса. Хотя через неделю все скинул. Началось с этого: Карпин уперся, я уперся. Хорошим такое не заканчивается.

    – Что сегодня сделали бы иначе?

    По-другому себя надо было вести. Нужно было спокойно заплатить штраф, промолчать… А в итоге за год сыграл 20 минут. Кого угодно выпускали, кроме меня! Уже из дубля мальчиков ставили, а я сидел.

    – Карпин годы спустя сообщил, что купил вас исключительно из-за паспорта и лимита на легионеров.

    – Что сказать, молодец.

    – Не сошлись характерами?

    – Дело не в характерах. Есть люди, которые могут быть неприятны. К сожалению, мне попался именно такой начальник. Вот неприятен мне Карпин! Подчеркиваю – как человек, а не тренер.

    – Когда вы это почувствовали?

    – Да с первого дня. Как разговаривает, как ведет себя, как позиционирует. Знаю, в личных беседах Карпин говорил: «Билл меня не боится». А я искренне не понимаю – с какой стати должен бояться тренера? Его нужно уважать, слушать. При чем здесь страх? Сейчас задумываюсь – наверное, надо было пересилить себя, подстроиться, загнать в кожуру. Но это, с одной стороны.

    – А с другой?

    – Если все копить в себе, рано или поздно нарыв лопнет. В общем, я вел себя так, как считал нужным. Честно и открыто. Но оказался не в том месте и не в то время.

    – Кто еще в «Спартаке» демонстративно не боялся Карпина?

    – Разве что Дзюба. Они вообще похожи. Взрывные, острые на язычок. Может, потому и конфликтовали.

    – Кого Валерий Георгиевич называл «коряга» и «мешок с говном»? Вас?

    – Нет. Но другие наслушались всякого. Мне не нравится, когда тренер публично позволяет такие высказывания в адрес собственных футболистов. Все ведь зависит от тона. Если в шутку назовешь игрока корягой, никто не обидится. Но зачем взрослых людей оскорблять, унижать? Зачем матом проводить установки, разборы матчей?

    – Пара советов футболисту, который идет к тренеру Карпину? Как себя вести, чтоб с ним сработаться?

    – Помалкивать. Что бы он не говорил, не надо реагировать, огрызаться. Лучше смотреть в пол. И бояться. Впрочем, нет, переформулирую.

    – Показывать, что боишься?

    – Показывать трепет!

    Карпин и Билялетдинов вместе работали в «Спартаке» с 2012-го по 2014 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5573

      vka1970 11 минут назад

      Если у человека куча проблем, но своей вины он ни за что не признаёт, то это извините уже клиника.В любом конфликте, в любой стране мира, есть две конфликтующие стороны.Это аксиома.

      0
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      Рейтинг: +815

      spartakuz 24 минуты назад

      У всех неудачников есть виноватые. Кто угодно, но только не сам!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +55

      RJM555 33 минуты назад

      Стоять смирно и вовсю про себя материть Карпина.......

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +517

      Борат 34 минуты назад

      зенит спаллетти разнёс спартак эмери на петровском 5-0
      биллялединов не забил пенальти
      валера сидел на трибуне петровского с зелёной мордой

      0
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      Рейтинг: +1490

      ribavadim 47 минут назад

      Как лучше сработаться с Карпиным ?!! Наверное, для сегодняшнего понимания такой ситуации от охрененно-классных игроков нашего великолепного чемпионата нет никаких умственных предпосылок. А если вдруг попробовать хотя-бы стабильно-хорошо играть в футбол на протяжении одного сезона( я уже молчу о сроках контракта по которому вы имеете не только права но и обязанности?) Тогда не только Карпину, но и даже Бубнову упрекнуть вас будет не в чем и не нужно будет опускать глаза , пялиться в пол и тогда уже точно мешком с г... или ещё какой нибудь х....ней вас никто не посмеет назвать...

      2
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      Рейтинг: +1189

      Бухбух 1 час назад

      Билялетдинов за всю свою карьеру больше языком работал, а не играл.

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