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    «Томь» прошла лицензирование РФС. Клубу разрешено выступить в РПЛ

    «Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20.

    Теперь томский клуб сыграет в Премьер-лиге, если по итогам розыгрыша ФНЛ попадет туда.

    Сейчас «Томь» – третья команда ФНЛ с 60 очками после 36 туров. Это место дает право сыграть стыковые матчи с 14-й командой РПЛ.

    • В двух заключительных турах «Томь» сыграет со «Спартаком-2» и «Факелом».
    • В последний раз «Томь» выступала в Премьер-лиге в сезоне-2016/17.

    Источник: Официальный сайт «Томи»

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4257

      BRO_football 5 минут назад

      Не может быть! И долги все закрыли, и финансовые гарантии дали на следующий сезон? Скорее всего Томь проиграет стыковые матчи. Потому что сам Губернатор Томской области говорил, что Томь не планирует идти в Премьер-лигу.

      0
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      Рейтинг: +5187

      mihail200606 14 минут назад

      Не клуб, а мем уже какой то..
      Ключевое слово - если попадёт... Потом опять начнётся - спасите, дайте денег..

      0
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      Рейтинг: +2562

      Дядя Серёжа 38 минут назад

      третья команда ФНЛ... Стоит ли

      1
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      Рейтинг: +1452

      Чермындыр 42 минуты назад

      Откуда деньги, Зин?

      2
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      Рейтинг: +3320

      la verdad > Чермындыр 30 минут назад

      Как обычно. Вместо новых школ, дорог и поликлиник получим год унылого говна в исполнении кривоногих миллионеров.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4394

      84aivengo 50 минут назад

      а надолго ли ? вот что значит репутация...

      1
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      Рейтинг: +442

      Cromathaar 1 час назад

      И опять в середине сезона полураспустятся из-за долгов?

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