Не может быть! И долги все закрыли, и финансовые гарантии дали на следующий сезон? Скорее всего Томь проиграет стыковые матчи. Потому что сам Губернатор Томской области говорил, что Томь не планирует идти в Премьер-лигу.
«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20.
Теперь томский клуб сыграет в Премьер-лиге, если по итогам розыгрыша ФНЛ попадет туда.
Сейчас «Томь» – третья команда ФНЛ с 60 очками после 36 туров. Это место дает право сыграть стыковые матчи с 14-й командой РПЛ.
- В двух заключительных турах «Томь» сыграет со «Спартаком-2» и «Факелом».
- В последний раз «Томь» выступала в Премьер-лиге в сезоне-2016/17.