«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20.

Теперь томский клуб сыграет в Премьер-лиге, если по итогам розыгрыша ФНЛ попадет туда.

Сейчас «Томь» – третья команда ФНЛ с 60 очками после 36 туров. Это место дает право сыграть стыковые матчи с 14-й командой РПЛ.