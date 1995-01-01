«Арсенал» – Рэмзи: «Спасибо за все, Рэмбо»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи попрощался с клубом. Вчера он провел последний день на базе лондонской команды.

«Арсенал» готовится к финалу Лиги Европы против «Челси», но из-за травмы Рэмзи точно не сыграет. По окончанию сезона валлиец на правах свободного агента переходит в «Ювентус».

«Последний день в тренировочном центре «Арсенала» для Аарона Рэмзи. Спасибо за все, Рэмбо», – написано в твиттере лондонской команды.

Рэмзи перешел в «Арсенал» летом 2008 года из «Кардифф Сити».

Сумма трансфера составила 6,4 миллиона евро.

Всего за «Арсенал» Аарон сыграл 371 матч, забив 65 голов и отдав 65 результативных передач.