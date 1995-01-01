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    «Арсенал» – Рэмзи: «Спасибо за все, Рэмбо»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи попрощался с клубом. Вчера он провел последний день на базе лондонской команды.

    «Арсенал» готовится к финалу Лиги Европы против «Челси», но из-за травмы Рэмзи точно не сыграет. По окончанию сезона валлиец на правах свободного агента переходит в «Ювентус».

    «Последний день в тренировочном центре «Арсенала» для Аарона Рэмзи. Спасибо за все, Рэмбо», – написано в твиттере лондонской команды.

    • Рэмзи перешел в «Арсенал» летом 2008 года из «Кардифф Сити».
    • Сумма трансфера составила 6,4 миллиона евро.
    • Всего за «Арсенал» Аарон сыграл 371 матч, забив 65 голов и отдав 65 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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