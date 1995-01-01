В Лондоне состоялось заседание Высокого суда по делу о получении полного контроля над «Шеффилд Юнайтед». В процессе участвовали совладельцы Кевин Маккейб и принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии.

В ходе заседания суд принял доказательства осознанного получения «Шеффилдом» кредита в размере 3 миллионов фунтов от семьи Усамы бен Ладена, экс-главы террористической организации «Аль-Каида».

Информация о возможном влиянии этого факта на дальнейший процесс отсутствует.