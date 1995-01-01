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    «Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи бен Ладена. Команда вышла в АПЛ

    В Лондоне состоялось заседание Высокого суда по делу о получении полного контроля над «Шеффилд Юнайтед». В процессе участвовали совладельцы Кевин Маккейб и принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии.

    В ходе заседания суд принял доказательства осознанного получения «Шеффилдом» кредита в размере 3 миллионов фунтов от семьи Усамы бен Ладена, экс-главы террористической организации «Аль-Каида».

    Информация о возможном влиянии этого факта на дальнейший процесс отсутствует.

    • «Юнайтед» занял второе место в регулярном сезоне Чемпионшипа и вышел в Премьер-лигу-2019/20. «Дерби Канти» и «Астон Вилла» в финале разыграют выход в высший дивизион.

    Источник: The Independent

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +266

      Vistavas 19 минут назад

      БЕН Ладена.

      0
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      Рейтинг: +5680

      KLIM777 54 минуты назад

      «Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи бин Ладена. Команда вышла в АПЛ.

      Ладно хоть не от Мистера Бина)))

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