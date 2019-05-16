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    Calciomercato: Сарри может сменить Гаттузо в «Милане»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может покинуть клуб, сообщает Calciomercato со ссылкой на собственный источник.

    Руководство «Милана» рассматривает вариант увольнения Дженнаро Гаттузо, который возглавил команду в ноябре 2017 года. За два тура до конца сезона в Серии А «россонери» занимают пятое место в таблице.

    Итальянский клуб может предложить Сарри трехлетний контракт с годовой зарплатой 3 миллиона евро. При этом итальянец получит полный контроль на трансферами.

    • Сарри возглавил лондонский клуб в июле. При нем «Челси» проиграл финал Кубка Лиги, финишировал на 3 месте в АПЛ и вышел в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая.

    Источник: Calciomercato

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    16.05.2019 23:21
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