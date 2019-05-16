Calciomercato: Сарри может сменить Гаттузо в «Милане»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может покинуть клуб, сообщает Calciomercato со ссылкой на собственный источник.

Руководство «Милана» рассматривает вариант увольнения Дженнаро Гаттузо, который возглавил команду в ноябре 2017 года. За два тура до конца сезона в Серии А «россонери» занимают пятое место в таблице.

Итальянский клуб может предложить Сарри трехлетний контракт с годовой зарплатой 3 миллиона евро. При этом итальянец получит полный контроль на трансферами.