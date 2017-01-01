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    «Чемпионат»: «Краснодар» интересуется Еременко. На него претендует «Локомотив»

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко летом может сменить команду, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, главным претендентом на 32-летнего экс-игрока ЦСКА и «Спартака» является «Локомотив». Сообщается, что на трансфере настаивает главный тренер команды Юрий Семин.

    В борьбу за Еременко также включится «Краснодар». Информация о сумме возможного трансфера отсутствует.

    Хавбек перешел бесплатно в ростовский клуб в январе из «Спартака». Срок его контракта истекает в июне 2021 года. Цена по Transfermarkt – 3 миллиона евро.

    • В текущем сезоне игрок забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 18 играх всех турниров.
    • С июля-2017 по август-2018 Еременко не играл в рамках дисквалификации ФИФА за употребление кокаина.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1488

      Рубинище 16 минут назад

      Очередной раз убеждаюсь в бестолковости БЫВШИХ руководителей Спартака, Ерёменко нужен даже Краснодару. Видимо Галицкий понимает, что своей молодёжи нужен опытный и профессионально сильный футболист. Но скорее всего он окажется в Локомотиве. Они личку повыше смогут оплатить, да + прямой выход в ЛЧ. и Палыч с ним работал.

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