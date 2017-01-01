«Чемпионат»: «Краснодар» интересуется Еременко. На него претендует «Локомотив»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко летом может сменить команду, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, главным претендентом на 32-летнего экс-игрока ЦСКА и «Спартака» является «Локомотив». Сообщается, что на трансфере настаивает главный тренер команды Юрий Семин.

В борьбу за Еременко также включится «Краснодар». Информация о сумме возможного трансфера отсутствует.

Хавбек перешел бесплатно в ростовский клуб в январе из «Спартака». Срок его контракта истекает в июне 2021 года. Цена по Transfermarkt – 3 миллиона евро.