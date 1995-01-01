«Манчестер Сити»: «Мы разочарованы, но не удивлены, что наше дело было передано в Арбитражную палату»

«Манчестер Сити» выступил с сообщением по поводу передачи дела по финансовой отчетности клуба Следственной палатой органа финансового контроля клубов УЕФА в Арбитражную палату.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» разочарован, но, к сожалению, не удивлен внезапным объявлением о передаче дела главным следователем CFCB IC [Следственная палата органа финансового контроля клубов УЕФА] Ивом Летермом в Арбитражную палату УЕФА.

Утечки в средствах массовой информации за последнюю неделю свидетельствуют о процессе, который курировал господин Летерм.

«Манчестер Сити» полностью уверен в положительном результате, когда дело рассматривает независимый судебный орган.

Обвинение в финансовых нарушениях остается полностью ложным, и передача дела CFCB IC игнорирует исчерпывающее количество неопровержимых доказательств, предоставленных «Манчестер Сити» в палату.

Решение содержит ошибки, неправильные толкования и путаницу, в основном вызванные отсутствием надлежащей правовой процедуры. Остаются нерешенными существенные вопросы, поднятые футбольным клубом «Манчестер Сити», как часть того, что клуб счел совершенно неудовлетворительным, ограниченным и враждебным процессом», – говорится в заявлении «Сити».

Ранее американское издание «New York Times» сообщило, что УЕФА может отстранить английский клуб от участия в еврокубках за предоставление ложных данных о размерах спонсорских контрактов.