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    Дело о нарушении «Манчестер Сити» правил ФФП передано в арбитражную палату УЕФА

    Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов завершила собственное расследование в отношении «Манчестер Сити» и передала дело в арбитражную палату.

    Ранее сообщалось, что манкунианцев обвиняют в предоставлении ложных данных о размерах спонсорских контрактов. За это им может грозить отстранение от еврокубков.

    «Сити» стал победителем АПЛ и в следующем сезоне должен сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

    УЕФА не будет давать дополнительных комментариев, пока Арбитражная палата ИФКК не вынесет решение по этому делу.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +455

      VVadic 4 часа назад

      Надеюсь разберутся по справедливости. Сити и ПСЖ давно заслуживают исключения из ЛЧ на пару сезонов.

      1
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      Рейтинг: +2055

      Аристократ Олжик > VVadic 3 часа назад

      Именно эти решения, касательно Челси и Сити, вынудят создать европейскую Суперлигу .... Финансовый фэйр-плей полная чушь. Как можно миллионеру, запретить жить богато? А для чего он тогда заработал столько денег, если не может их тратить???
      Пойди и скажи, твои соседи бомжи, алкоголики и нищеброды, а ты живёшь во дворце, а ну-ка переезжай в свинарник, ни то мы тебе отключим канализацию, холодную воду и вайфай ....

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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 4 часа назад

      Через 500 лет дело рассмотрено. Через 2000 лет принято решение.

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