Дело о нарушении «Манчестер Сити» правил ФФП передано в арбитражную палату УЕФА

Инстанция УЕФА по финансовому контролю клубов завершила собственное расследование в отношении «Манчестер Сити» и передала дело в арбитражную палату.

Ранее сообщалось, что манкунианцев обвиняют в предоставлении ложных данных о размерах спонсорских контрактов. За это им может грозить отстранение от еврокубков.

«Сити» стал победителем АПЛ и в следующем сезоне должен сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

УЕФА не будет давать дополнительных комментариев, пока Арбитражная палата ИФКК не вынесет решение по этому делу.