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    Уткин: «Бердыев не из «Рубина» ушел. Делать-то в Казани нечего»

    Комментатор, ведущий и журналист Василий Уткин высказал мнение по поводу возможного ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера «Рубина».

    Вчера СМИ сообщили, что 66-летний специалист покинет казанский клуб после окончания сезона.

    «Бердыев не из «Рубина» ушел. Вот это как раз ерунда! «Рубин» и в Казани-то никого не интересует: трибуны после матчей можно даже не убирать – тот срач, который могут оставить после себя горстки зрителей, не выглядит беспорядком, а лишь делает облик стадиона хоть чуть-чуть обжитым.

    Нет, это мелочь, что Бердыев ушел. Из «Рубина» вообще ушли почти все. Настолько явственно, что оставшихся хочется спросить, не взяли ли с них подписку о невыезде. Делать-то в Казани нечего. Выживать можно даже в Махачкале.

    Но пусть сегодня здесь останется многоточие. Поговорим завтра об истинно остром сюжете, который развернется в ближайшие дни. Главное ведь в уходе Бердыева не то, что стало поводом, не взаимоотношения с Рустемом Саймановым [генеральным директором клуба] (сезон был настолько вампирским, лишающим оптимизма, что даже близкие друзья могли друг другу осточертеть).

    Совсем неинтересный вопрос, кто в «Рубин» придет. Если не появятся два-три стоящих игрока, то имя тренера – вопрос технический. Кто-то ж нужен. Важно другое...» – написал Уткин в телеграме.

    • Бердыев возглавил «Рубин» в июне 2017 года. В этом сезоне за два тура до конца РПЛ команда занимает 10-е место в таблице.
    • Ранее тренер руководил казанцами с 2001-го по 2013 годы,дважды выиграв с ними чемпионат России и завоевав Кубок страны.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +74

      Игорь В 21 минуту назад

      А кому он вообще интересен этот рубин??

      1
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      Рейтинг: +168

      Rus9I 43 минуты назад

      Совершенно недавно, Рубил гремел в ЛЧ, а теперь прозябает в середине турнирной таблицы РФПЛ.
      На такой Рубин, никто не пойдет смотреть, это не Спартак....

      0
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 1 час назад

      в хатке у жирного гея делать нечего особенно молодым красивым девушкам

      0
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      Рейтинг: +9463

      Garrincha58 3 часа назад

      не футбольный город

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5176

      mihail200606 3 часа назад

      Это да.. Рубин что-то совсем тоскливый..

      1
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      Рейтинг: +2236

      Fan Loko mik 3 часа назад

      Даёшь рубин в ФНЛ!!!

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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > Fan Loko mik 1 час назад

      локо твой пусть пи***** в фнл..
      а семину на рыбалку уже пора давно было уйти!

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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV > Фанат Рубина 59 минут назад

      так бы и было если бы не сухина

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      Рейтинг: +1468

      WhiteEgon 4 часа назад

      Без Бердыева Рубин в следующем сезоне кандидат на вылет.

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      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > WhiteEgon 3 часа назад

      ахахахха

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