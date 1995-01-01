Уткин: «Бердыев не из «Рубина» ушел. Делать-то в Казани нечего»

Комментатор, ведущий и журналист Василий Уткин высказал мнение по поводу возможного ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера «Рубина».

Вчера СМИ сообщили, что 66-летний специалист покинет казанский клуб после окончания сезона.

«Бердыев не из «Рубина» ушел. Вот это как раз ерунда! «Рубин» и в Казани-то никого не интересует: трибуны после матчей можно даже не убирать – тот срач, который могут оставить после себя горстки зрителей, не выглядит беспорядком, а лишь делает облик стадиона хоть чуть-чуть обжитым.

Нет, это мелочь, что Бердыев ушел. Из «Рубина» вообще ушли почти все. Настолько явственно, что оставшихся хочется спросить, не взяли ли с них подписку о невыезде. Делать-то в Казани нечего. Выживать можно даже в Махачкале.

Но пусть сегодня здесь останется многоточие. Поговорим завтра об истинно остром сюжете, который развернется в ближайшие дни. Главное ведь в уходе Бердыева не то, что стало поводом, не взаимоотношения с Рустемом Саймановым [генеральным директором клуба] (сезон был настолько вампирским, лишающим оптимизма, что даже близкие друзья могли друг другу осточертеть).

Совсем неинтересный вопрос, кто в «Рубин» придет. Если не появятся два-три стоящих игрока, то имя тренера – вопрос технический. Кто-то ж нужен. Важно другое...» – написал Уткин в телеграме.