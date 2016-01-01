Каррера: «Я готов начать работу даже в Серии Б»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому сайту Libero Quotidiano заявил о готовности работать даже в низших лигах.

– Вы уже получали какие-либо предложения?

– «Удинезе» связывался со мной, как только я вернулся из России, но на этом все и закончилось.

– Вы бы возглавили команду, которая борется за выживание?

– Мне достаточно, чтобы был четкий и серьезный проект. Если он есть, я готов начать работу даже в Серии Б.

55-летний Каррера покинул «Спартак» в октябре 2018 года и с тех пор остается безработным.

Каррера рассказал, что «Спартак» не поддержал его в конфликте с Глушаковым