Каррера: «Я готов начать работу даже в Серии Б»

Похвально
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому сайту Libero Quotidiano заявил о готовности работать даже в низших лигах.
– Вы уже получали какие-либо предложения?
– «Удинезе» связывался со мной, как только я вернулся из России, но на этом все и закончилось.
– Вы бы возглавили команду, которая борется за выживание?
– Мне достаточно, чтобы был четкий и серьезный проект. Если он есть, я готов начать работу даже в Серии Б.
55-летний Каррера покинул «Спартак» в октябре 2018 года и с тех пор остается безработным.
Каррера рассказал, что «Спартак» не поддержал его в конфликте с Глушаковым