Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Каррера: «Я готов начать работу даже в Серии Б»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому сайту Libero Quotidiano заявил о готовности работать даже в низших лигах.

    – Вы уже получали какие-либо предложения?

    «Удинезе» связывался со мной, как только я вернулся из России, но на этом все и закончилось.

    – Вы бы возглавили команду, которая борется за выживание?

    – Мне достаточно, чтобы был четкий и серьезный проект. Если он есть, я готов начать работу даже в Серии Б.

    55-летний Каррера покинул «Спартак» в октябре 2018 года и с тех пор остается безработным.

    Каррера рассказал, что «Спартак» не поддержал его в конфликте с Глушаковым

    Источник: Libero Quotidano

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:45
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: -360

      SuperPAV9 1 час назад

      Похвально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина 1 час назад

      Массимо вон КББ уходит из Рубина, давай возвращайся в люби в себя не только фанатов КБ, но и нас Рубиновых плиз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6717

      alex1951 1 час назад

      Массимо ,хорош бабочку лохматить..
      Сам же понимаешь ,что лучше России и Спартака ,ничего не изобрели ..Эттоо Коосмос!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Борат 3 часа назад

      А как насчёт спартака-2 ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3349

      APchelov 4 часа назад

      Сейчас у нас повыгоняют всяких хохловых и прочих. И позовут. Учи, Массимо, русский

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > APchelov 1 час назад

      В Рубин бы его пригласить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 4 часа назад

      А пока из серии Я нет предложений.Одно дело,когда весь тренерский цех Италии поддерживает "односельчанина",работающего за границей(особенно в "дикой России"),а другое дело оценка работодателя.Получается,что "по гамбургскому счёту" его оценка там невелика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 4 часа назад

      Каррера: «Я готов начать работу даже в Серии Б, да никто не берет!»

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      A tutti avanti хоть куда-нибудь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1907

      maygli 4 часа назад

      Странно, странно... такой великий тренер, большой мотиватор и никому не нужен. как же так?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 5 часов назад

      Каррера оказался никому не нужным тренером, безработный.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +687

      neim > vladimir-7 1 час назад

      Как это не нужный ? А спартачи готовы его хоть сейчас на руках принести.. Особенно фанаты. Только их наверное ни кто спрашивать не будет.
      А так-то да, никому он на хрен не нужен.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru