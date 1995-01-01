Каррера рассказал, что «Спартак» не поддержал его в конфликте с Глушаковым

((Глушаков поставил лайк в соцсетях к стиху)) = вместо того, чтобы думать о достижении результата, эти люди убивают время в соцсетях, их статус обязывает каждую минуту думать как улучшить игру. Когда таких мыслей нет - они как дети не выполняют д/з и сидят в соцсетях:)
Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака», дал интервью итальянскому сайту Libero Quotidiano. Во время разговора Каррера рассказал о конфликте с полузащитник Денисом Глушаковым. «Бомбардир» приводит эту часть интервью:
– Вы были жестким игроком. А на скамейке как?
– Я требую уважения, роли в команде должны быть понятны. Я показал это в «Спартаке».
– Как?
– Капитан команды, Глушаков, поставил лайк в соцсетях к стиху, где плохо говорится обо мне. Я сказал ему, что он больше не в команде.
– Сравните это с тем, что было в «Интере» у Спаллетти и Икарди?
– Я не знаю деталей, но тренер никогда не может терять контроля над командой. Самое важное в таких моментах – получить поддержку клуба.
– У вас она была?
– Нет. Кстати, после этого меня уволили, несмотря на то что мы были третьими и на одно очко отставали от второго места. И Глушакова вернули в команду.
- Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
- В сентябре 2018 года Каррера отправил Глушакова в дубль. Это произошло из-за того, что игрок лайкнул пост из инстаграма с критикой тренера.
- В середине мая Mash сообщил, что «капитан «сливал» информацию, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики». Издание опубликовало скриншоты переписки, которая подтверждает действия Глушакова.