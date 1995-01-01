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    Каррера рассказал, что «Спартак» не поддержал его в конфликте с Глушаковым

    Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака», дал интервью итальянскому сайту Libero Quotidiano. Во время разговора Каррера рассказал о конфликте с полузащитник Денисом Глушаковым. «Бомбардир» приводит эту часть интервью:

    – Вы были жестким игроком. А на скамейке как?

    – Я требую уважения, роли в команде должны быть понятны. Я показал это в «Спартаке».

    – Как?

    – Капитан команды, Глушаков, поставил лайк в соцсетях к стиху, где плохо говорится обо мне. Я сказал ему, что он больше не в команде.

    – Сравните это с тем, что было в «Интере» у Спаллетти и Икарди?

    – Я не знаю деталей, но тренер никогда не может терять контроля над командой. Самое важное в таких моментах – получить поддержку клуба.

    – У вас она была?

    – Нет. Кстати, после этого меня уволили, несмотря на то что мы были третьими и на одно очко отставали от второго места. И Глушакова вернули в команду.

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • В сентябре 2018 года Каррера отправил Глушакова в дубль. Это произошло из-за того, что игрок лайкнул пост из инстаграма с критикой тренера.
    • В середине мая Mash сообщил, что «капитан «сливал» информацию, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики». Издание опубликовало скриншоты переписки, которая подтверждает действия Глушакова.

    Источник: Libero Quotidiano

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    Сегодня, 01:30
    Комментарии34
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      Рейтинг: +402

      Сергей Каспийский 3 часа назад

      ((Глушаков поставил лайк в соцсетях к стиху)) = вместо того, чтобы думать о достижении результата, эти люди убивают время в соцсетях, их статус обязывает каждую минуту думать как улучшить игру. Когда таких мыслей нет - они как дети не выполняют д/з и сидят в соцсетях:)

      0
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      Футбольная команда - это не армейское подразделение, а тренер не армейский командир, чтобы на гауптвахту отправлять.. Каррера поэтому и плох, как тренер, что ищет ошибки в других, а не в себе, хотя сам чудил немеренно.

      0
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      Рейтинг: +1907

      maygli 4 часа назад

      Да сам виноват.

      -1
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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 4 часа назад

      Каррера никак не поймет, что команду на обострение ситуации с ним
      дало само руководство клуба Д.Глушакову, как капитану команды.
      И это видно из их последующих действий, а потом и сами поступили
      по-свински, молча подставив Глушакова во всем виноватым.

      2
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      Рейтинг: +687

      neim > vladimir-7 1 час назад

      Всё верно, только Каррера не рассказал, а просто пожаловался. В тряпочку, очередному журналюге, в надежде, хоть как-то привлечь внимание к своей, ничего не стоящей персоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 5 часов назад

      Все дело в том что у Глушакова была хорошая поддержка со стороны руководства Спартака и он действовал ,сливая Карреру , с полной уверенностью в своих силах. В одиночку у него этот номер не прошел бы. Конфликт быстро затух бы и у него не было бы такого развития. Но своей главной цели ,увольнения Карреры, Глушаков достиг.

      3
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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 > zigbert 4 часа назад

      Все верно, только не Глушаков достиг, а "руководство" при
      молчаливом согласии президента клуба.

      2
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      Рейтинг: +327

      Vepras 5 часов назад

      На любом производстве действия руководителя публично не обсуждаются. Кто не согласен пусть попробует ))).

      0
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      Рейтинг: +4501

      _Marqella_ 5 часов назад

      Даже как то обидно за Карреру, что с ним так поступили....с другой стороны, из за каких то сраных лайков разводить такую бучу...ну такое..)))

      1
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      Рейтинг: +327

      Vepras > _Marqella_ 5 часов назад

      Там не только лайки, а еще интервью СМИ, переписка в соцсетях, переговоры с владельцем клуба о не профессионализме тренера, открытые угрозы Каррере снять его, саботаж указаний тренера на поле, разговоры в команде... разве мало ?

      2
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      Рейтинг: +4081

      ilichkadr > Vepras 5 часов назад

      Снять тренера может только руководство, которое угрожать не может по определению. Всё остальное не более чем словесный понос.........

      2
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      ...
      Рейтинг: +327

      Vepras > ilichkadr 5 часов назад

      Угрожало не руководство, а отдельные игроки и делали они это явно заручившись поддержкой руководства и владельца. Если бы Каррера был единственной жертвой самодурного руководства клуба можно было бы списать на случайность, а так наушник Глушаков и Ко свое дело сделали, что не особо и скрывают.

      1
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      Рейтинг: +4081

      ilichkadr > Vepras 4 часа назад

      Неужели Глушаков круче Месси? Чушь собачая, придумки не далеких журналюг. Что касаемо Карреры, то я был о нем лучшего мнения. Взрослый человек, а ведет себя как 13-ти летний подросток. Видите ли лайки ему не понравились.

      1
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      Рейтинг: +8593

      vladimir-7 > _Marqella_ 4 часа назад

      Так лайки, это только повод, а не причина.

      1
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      Рейтинг: +2184

      RotBerg 6 часов назад

      Глушаков сказал, Каррера рассказал.. Поросячьи войны 3 продолжение следует.. Из года в год одна вонь и сплетни

      4
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      Рейтинг: +513

      Ковастер > RotBerg 4 часа назад

      Извини случайно минусанул, никакого умысла не было

      0
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      Рейтинг: +867

      JTherry 6 часов назад

      Каррере после чемпионского сезона надо было "сливать" Глушакова, а не хлопотать о продлении контракта на улучшенных условиях, тогда не пришлось бы сожалеть о том, что клуб его не поддержал... тем не менее, полностью согласен, что тренер должен все контролировать

      5
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      Рейтинг: +807

      spartakuz 7 часов назад

      При разногласии тренера и футболиста руководство должно быть всегда на стороне тренера! Всегда! На Матч ТВ такой же вопрос задали В.Карпину, который работал в клубе и в качестве ген директора, и тренера в дальнейшем, на что он ответил так же! Спрос всегда с тренера!

      7
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      Рейтинг: +247

      Muboraksho > spartakuz 5 часов назад

      Да. Должно быт так. Тренер беспощадно должен избавляться от футболистов которые перечат ему. Пример Черкесов. Футболист ни когда не должен зазнаваться.

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