Каррера рассказал, что «Спартак» не поддержал его в конфликте с Глушаковым

Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака», дал интервью итальянскому сайту Libero Quotidiano. Во время разговора Каррера рассказал о конфликте с полузащитник Денисом Глушаковым. «Бомбардир» приводит эту часть интервью:

– Вы были жестким игроком. А на скамейке как?

– Я требую уважения, роли в команде должны быть понятны. Я показал это в «Спартаке».

– Как?

– Капитан команды, Глушаков, поставил лайк в соцсетях к стиху, где плохо говорится обо мне. Я сказал ему, что он больше не в команде.

– Сравните это с тем, что было в «Интере» у Спаллетти и Икарди?

– Я не знаю деталей, но тренер никогда не может терять контроля над командой. Самое важное в таких моментах – получить поддержку клуба.

– У вас она была?

– Нет. Кстати, после этого меня уволили, несмотря на то что мы были третьими и на одно очко отставали от второго места. И Глушакова вернули в команду.