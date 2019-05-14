«Реал» планирует объявить о трансфере Йовича на следующей неделе

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович в скором времени станет игроком «Реала».

Как сообщает AS, клубы уже договорились о трансфере, о чем мадридцы планируют объявить на следующей неделе.

«Реал» намерен дождаться, пока «Айнтрахт» завершит сезон гостевым матчем с «Баварией» в рамках 34-го тура Бундеслиги.

Ранее стало известно, что сумма сделки составит 60 миллионов евро, а Йович заключит контракт, рассчитанный до 2025 года.