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    «Реал» планирует объявить о трансфере Йовича на следующей неделе

    Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович в скором времени станет игроком «Реала».

    Как сообщает AS, клубы уже договорились о трансфере, о чем мадридцы планируют объявить на следующей неделе.

    «Реал» намерен дождаться, пока «Айнтрахт» завершит сезон гостевым матчем с «Баварией» в рамках 34-го тура Бундеслиги.

    Ранее стало известно, что сумма сделки составит 60 миллионов евро, а Йович заключит контракт, рассчитанный до 2025 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 3 часа назад

      ну не знай ! парень провел только 1 сезон на таком уровне. да хорош ! да завершает и забивает важные голы. бенфика его сдала в аренду не верила в него. удачи конечно ему ! ЗИДАН, топ клуб ! хорошая атмосфера, зп ! тренировочная база ! может все и получится у него. дай бог !

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      Рейтинг: +332

      OBOLEV 4 часа назад

      Не знаю радоваться или печалиться...

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