«Реал» планирует объявить о трансфере Йовича на следующей неделе

ну не знай ! парень провел только 1 сезон на таком уровне. да хорош ! да завершает и забивает важные голы. бенфика его сдала в аренду не верила в него. удачи конечно ему ! ЗИДАН, топ клуб ! хорошая атмосфера, зп ! тренировочная база ! может все и получится у него. дай бог !
Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович в скором времени станет игроком «Реала».
Как сообщает AS, клубы уже договорились о трансфере, о чем мадридцы планируют объявить на следующей неделе.
«Реал» намерен дождаться, пока «Айнтрахт» завершит сезон гостевым матчем с «Баварией» в рамках 34-го тура Бундеслиги.
Ранее стало известно, что сумма сделки составит 60 миллионов евро, а Йович заключит контракт, рассчитанный до 2025 года.