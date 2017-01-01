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    Джорджевич из-за травмы выбыл до конца сезона

    Стали известны сроки восстановления нападающего «Арсенала» Луки Джорджевича, который получил травму в матче 28-го тура РПЛ против «Анжи».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист выбыл из строя не менее, чем на три недели. Эту информацию подтвердил и главный тренер тульской команды Игорь Черевченко.

    «Джорджевич в такой категории, что он закончил сезон», – сказал Черевченко.

    • 30 июня истекает аренда черногорца в «Арсенале» и он вернется в «Зенит».
    • В текущем сезоне Джорджевич забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 27 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Вот кого жалко действительно, что играть не может.

      1
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      Рейтинг: +59

      аарон 5 часов назад

      Лука - игрок Зенита. Там он и будет забивать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 6 часов назад

      Здоровья всем травмированным и скорейшего выздоровления после травм.

      1
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      Рейтинг: +138

      Ник_ЦСКА 6 часов назад

      ..и Арсенал без него уже не тот, до еврокубков..не дожмёт .Взяли бы в ЦСКА если Влашич уйдёт..

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