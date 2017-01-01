Джорджевич из-за травмы выбыл до конца сезона

Вот кого жалко действительно, что играть не может.
Стали известны сроки восстановления нападающего «Арсенала» Луки Джорджевича, который получил травму в матче 28-го тура РПЛ против «Анжи».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист выбыл из строя не менее, чем на три недели. Эту информацию подтвердил и главный тренер тульской команды Игорь Черевченко.
«Джорджевич в такой категории, что он закончил сезон», – сказал Черевченко.
- 30 июня истекает аренда черногорца в «Арсенале» и он вернется в «Зенит».
- В текущем сезоне Джорджевич забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 27 матчах.