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    «Урал» обжалует красную карточку Бикфалви. Игрока удалили в матче Кубка после просмотра видеоповтора

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал удаление хавбека Эрика Бикфалви в ответном матче полуфинала Кубка России против «Арсенала» (2:2).

    • Игрок получил красную карточку на 36-й минуте за фол на Зелимхане Бакаеве.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил игрока после просмотра видеоповтора.

    «Я считаю, что VAR испортил игру — не надо было назначать никакого пенальти, не было никакой красной карточки. Люди пришли смотреть футбол, а в итоге одна команда просто отбивалась, а в равных составах была нормальная игра, так бы и играли дальше.

    Никто не понял, что произошло и почему пошли смотреть VAR в эпизоде с назначением пенальти, потом точно так же судья пошел смотреть, когда удалили Эрика. Мы подали апелляцию, так как там не было красной карточки, считаю, что в финале должны играть лучшие футболисты, если мы хотим поднять престиж Кубка России», – сказал Иванов.

    Парфeнов снова в финале кубка. Как ему это удаeтся?

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 02:10
    Комментарии17
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      Рейтинг: +77

      Alec7183 52 минуты назад

      Эрик, даже ногу поджимать стал после того как наступил, а это обычно показатель неумышленности, а судье надо было просто опробовать ВАР, но он налажал.

      0
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      Рейтинг: +423

      balam 5 часов назад

      чета Карасев порет .и с Краснодаром,и вот с этим матчем.хрен с ним,с пендалем,но как без Эрика то?

      1
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      Рейтинг: +59

      аарон 5 часов назад

      Весь вопрос: специально наступил на ногу, или так сложилось, когда ноги соперников почти одновременно приходят в данный квадрат? Умысел или несчастный случай? Вот в чём роль судьи. Если преступление по неосторожности, это одно наказание, если преступление корыстное - уже другое.

      0
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      Рейтинг: +2059

      nemolod 6 часов назад

      Видео-система не портит игру,она бесстрастна и фиксирует только лищь то,что случилось,,а вот судьи как трактовали по старинке,так и продолжают это делать,хотя обязаны принимать решения исходя из футбольных правил,а если эти правила расплывчаты и двоякие,то их следует исправлять в сторону однозначного определения!

      2
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      Рейтинг: +534

      Genz 6 часов назад

      Пенальти был мяч попал в руку и изменил направление. В Европе за такое назначают.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 6 часов назад

      Интересная эта офисно-компьютерная публика,не выпускающая даже в сортире смартфон! То писали кипятком за ВАРево(и продолжают),то снова стороны недовольны его решениями...Точнее,что и ожидалось-везде всё равно решают конкретные люди,от чего спасения практически нет.С чего вдруг "нечестные парни на поле"(как все считают) станут честными,пересев за стекло??? Самолётами уже никто не управляет,теперь и на футбольном поле судьи перестают судить,все теперь -"операторы ПК". Десять(без малого) потеряли на "весёлые картинки",да ещё отмотали события минуты на три назад-это главный результат мероприятия.А добавлено 4 минуты.Скорее бы ВАРево в ноябрьских матчах в Сибири посмотреть!!!

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      Рейтинг: +204

      Ганнибал Лектор 6 часов назад

      Нет VAR, а Карасев испортил игру. И сделал это сознательно, когда понял, что в финал попадёт именно Урал. Взял и удалил лучшего игрока, чтоб лоббируемому его другом и работником Локомотива Сухиной паровозу в финале было проще. Если у Урала есть яйца - будут бороться за своего игрока.

      3
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер > Ганнибал Лектор 6 часов назад

      Тогда простой вопрос :Пенальти в пользу "Урала" он тоже по этой причине назначил,при счёте в пользу "Урала"???

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      Рейтинг: +3904

      Старикан 7 часов назад

      За VAR будущее и с этим бессмысленно бороться!

      0
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      Рейтинг: +596

      Тони Монтана Б 9 часов назад

      Если не было пенальти, то что вы так радовались забитому «липовому голу»? Дали бы указание игрокам пробить мяч выше ворот или на уровень углового, м? Просто показушные слова. Пенальти должен был быть, красная карточка, ну может судья погорячился, но один фиг на ногу шипами наступил!

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      Рейтинг: +1083

      Fin035 10 часов назад

      Когда судит Карасев всегда как то тревожно за судейство, он как всегда в своем репертуаре, судит неадекватно и почти всегда всегда становится ,,героем,, любого матча! Просто взял и похоронил, такой матч!

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