«Урал» обжалует красную карточку Бикфалви. Игрока удалили в матче Кубка после просмотра видеоповтора

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал удаление хавбека Эрика Бикфалви в ответном матче полуфинала Кубка России против «Арсенала» (2:2).

Игрок получил красную карточку на 36-й минуте за фол на Зелимхане Бакаеве.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил игрока после просмотра видеоповтора.

«Я считаю, что VAR испортил игру — не надо было назначать никакого пенальти, не было никакой красной карточки. Люди пришли смотреть футбол, а в итоге одна команда просто отбивалась, а в равных составах была нормальная игра, так бы и играли дальше.

Никто не понял, что произошло и почему пошли смотреть VAR в эпизоде с назначением пенальти, потом точно так же судья пошел смотреть, когда удалили Эрика. Мы подали апелляцию, так как там не было красной карточки, считаю, что в финале должны играть лучшие футболисты, если мы хотим поднять престиж Кубка России», – сказал Иванов.

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