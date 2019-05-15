Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Семин – об интересе «Локомотива» к Еременко: «Хороший игрок, его все хотят к себе»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча полуфинала Кубка России против «Ростова» (2:0), а также ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику ростовчан Роману Еременко.

    — То, что вышли в финал — уже очень хорошо. Был сложный матч, мы были изначально не в лучший ситуации, ведь ничья устраивала соперника. Мы вышли из трудной ситуации, но жаль, что есть травмы. Доволен, что мы в финале и бьемся до последнего. Ребята проявили много волевых усилий, поэтому выиграли.

    — Ходят слухи, что «Локомотив» интересуется Еременко.

    — Это не относится к матчу. Ну кто вам что скажет? Никто не скажет. Он хороший игрок, его все хотят к себе.

    — Дважды обыграли «Ростов» в гостях за месяц. Какой матч был сложнее?

    — Обе тяжелые. Наш соперник — сбалансированная команда, которая хорошо играет на стандартах. Две тяжелейших победы.

    — Много нервничали в первом тайме. Из-за чего?

    — Я всегда нервничаю, в независимости от всего.

    — Вы говорили про ВАР после первого матча, что «это к вам вернется». Так и получилось?

    — Вернулось, да. В первом матче в наши ворота назначили пенальти, тут отменили гол соперника. Это жизнь, объективная ситуация. Весь мир пришел к повторам, и постепенно мы придем полноценно.

    — Как прокомментируете соперника по финалу Кубка?

    — Финал есть финал. Туда вышли две сильнейших команды турнира, будет сложно. И у нас, и у «Урал» непростой календарь в конце сезона.

    • Финал Кубка пройдет 22 мая в Самаре.
    • «Урал» в ответном полуфинальном матче сыграл вничью с «Арсеналом», но по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 22:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2234

      AtticusFinch 42 минуты назад

      Конечно все хотят - он знает, где чё достать)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru