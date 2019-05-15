Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча полуфинала Кубка России против «Ростова» (2:0), а также ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику ростовчан Роману Еременко.

— То, что вышли в финал — уже очень хорошо. Был сложный матч, мы были изначально не в лучший ситуации, ведь ничья устраивала соперника. Мы вышли из трудной ситуации, но жаль, что есть травмы. Доволен, что мы в финале и бьемся до последнего. Ребята проявили много волевых усилий, поэтому выиграли.

— Ходят слухи, что «Локомотив» интересуется Еременко.

— Это не относится к матчу. Ну кто вам что скажет? Никто не скажет. Он хороший игрок, его все хотят к себе.

— Дважды обыграли «Ростов» в гостях за месяц. Какой матч был сложнее?

— Обе тяжелые. Наш соперник — сбалансированная команда, которая хорошо играет на стандартах. Две тяжелейших победы.

— Много нервничали в первом тайме. Из-за чего?

— Я всегда нервничаю, в независимости от всего.

— Вы говорили про ВАР после первого матча, что «это к вам вернется». Так и получилось?

— Вернулось, да. В первом матче в наши ворота назначили пенальти, тут отменили гол соперника. Это жизнь, объективная ситуация. Весь мир пришел к повторам, и постепенно мы придем полноценно.

— Как прокомментируете соперника по финалу Кубка?

— Финал есть финал. Туда вышли две сильнейших команды турнира, будет сложно. И у нас, и у «Урал» непростой календарь в конце сезона.