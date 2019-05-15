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    Ломовицкий и Селихов вернулись в общую группу «Спартака»

    «Спартак» продолжает подготовку к матчу 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    Сегодня в общей группе тренировались вратарь Александр Селихов и полузащитник Александр Ломовицкий.

    • Голкипер восстановился после перелома пальца руки. Он получил травму в начале апреля.
    • Хавбек вернулся к тренировкам после сотрясения мозга. Он пропустил игру предыдущего тура с «Уфой».

    Матч с «Крыльями Советов» пройдет 18 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    15.05.2019 19:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 5 часов назад

      Максименко будет лучше оставить сейчас в основе.

      0
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      Рейтинг: +759

      movie 18 часов назад

      непонятный контракт Ломовицкого - заслуга прежних боссов. в Тамбов, в Сочи, там ему место, вместе с Мелкадзе!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17242

      oyabun 19 часов назад

      Хорошая новость. Главным образом по Селихову.

      2
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      Рейтинг: +15104

      VVM1964 > oyabun 19 часов назад

      Не думаю , что Селихова в оставшихся матчах поставят , да и думаю правильно , ждем полного восстановления к следующему сезону .

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