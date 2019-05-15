Ломовицкий и Селихов вернулись в общую группу «Спартака»

Максименко будет лучше оставить сейчас в основе.
«Спартак» продолжает подготовку к матчу 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Сегодня в общей группе тренировались вратарь Александр Селихов и полузащитник Александр Ломовицкий.
- Голкипер восстановился после перелома пальца руки. Он получил травму в начале апреля.
- Хавбек вернулся к тренировкам после сотрясения мозга. Он пропустил игру предыдущего тура с «Уфой».
Матч с «Крыльями Советов» пройдет 18 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.