Журналист Егоров: «Шанс на возвращение Промеса в «Спартак» – 50 процентов»

Журналист Дмитрий Егоров высказал мнение по поводу возможного перехода в «Спартак» полузащитника «Севильи» Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что москвичи хотели арендовать голландца в летнее трасферное окно.

«С Промесом все простенько, кстати. Он хочет быть лидером: снимать маску, пыхтеть репчик в тачке, получать призы, решать вопросики в команде, голы забивать. А в «Севилье» он – сраный левый вингбэк в ротации не самого мощного клуба. Этого времени достаточно для понимания, что «Барселоны» и топ-клубов ему пока не видать. Так что шанс на возвращение в аренду – 50 процентов.

Я бы написал 88, но Леонид Арнольдович [Федун] опять может пожадничать и не намазать икру», – написал Егоров в телеграме.