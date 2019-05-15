Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Журналист Егоров: «Шанс на возвращение Промеса в «Спартак» – 50 процентов»

    Журналист Дмитрий Егоров высказал мнение по поводу возможного перехода в «Спартак» полузащитника «Севильи» Квинси Промеса.

    Ранее сообщалось, что москвичи хотели арендовать голландца в летнее трасферное окно.

    «С Промесом все простенько, кстати. Он хочет быть лидером: снимать маску, пыхтеть репчик в тачке, получать призы, решать вопросики в команде, голы забивать. А в «Севилье» он – сраный левый вингбэк в ротации не самого мощного клуба. Этого времени достаточно для понимания, что «Барселоны» и топ-клубов ему пока не видать. Так что шанс на возвращение в аренду – 50 процентов.

    Я бы написал 88, но Леонид Арнольдович [Федун] опять может пожадничать и не намазать икру», – написал Егоров в телеграме.

    • 27-летний футболист перешел в «Севилью» из «Спартака» в августе 2018 года за 20 миллионов евро, проведя в московской команде четыре сезона.
    • В текущей кампании Промес принял участие в 56-ти матчах испанского клуба, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
    • Контракт полузащитника с севильцами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 16:32
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Ну вернется он к разбитому корыту: игроки проданы, тренер - лох. И чего ему там делать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Да наверное из поклонников Спартака против никто не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2184

      RotBerg 18 часов назад

      Промес был лучшим среди худших, в Европе уровень его стал понятен.. даже не игрок основы, какая ему Барса))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 21 час назад

      Шо такое "пыхтеть репчик в тачке"??? Это одесский,или спартаковский гумор???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +797

      Иван_Невский > Агасфер 8 часов назад

      больше на наркоманский сленг похоже

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер > Иван_Невский 6 часов назад

      А-а-а,в этом направлении я даже и не мог подумать-далёк от темы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5553

      vka1970 21 час назад

      Гадание на кофейной гуще это, а не анализ.
      Тем более если это сказал "тот самый" Егоров.
      Ещё бы об этом Аланазарова спросили.Те же яйца только а профиль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      Taps 22 часа назад

      Маленькая африка ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 22 часа назад

      ну логично - да или нет))) 50/50

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3904

      Старикан 22 часа назад

      Что-то из области фантастики!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 22 часа назад

      Пусть Гинер даст Федуну консультацию за не дорого, как брать в аренду обратно бывших игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +506

      Борат 23 часа назад

      промес с теплотой вспоминает баню с глушаковым и крепкую руку жано ананидзе))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru