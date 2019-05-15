Журналист Егоров: «Шанс на возвращение Промеса в «Спартак» – 50 процентов»

Ну вернется он к разбитому корыту: игроки проданы, тренер - лох. И чего ему там делать?
Журналист Дмитрий Егоров высказал мнение по поводу возможного перехода в «Спартак» полузащитника «Севильи» Квинси Промеса.
Ранее сообщалось, что москвичи хотели арендовать голландца в летнее трасферное окно.
«С Промесом все простенько, кстати. Он хочет быть лидером: снимать маску, пыхтеть репчик в тачке, получать призы, решать вопросики в команде, голы забивать. А в «Севилье» он – сраный левый вингбэк в ротации не самого мощного клуба. Этого времени достаточно для понимания, что «Барселоны» и топ-клубов ему пока не видать. Так что шанс на возвращение в аренду – 50 процентов.
Я бы написал 88, но Леонид Арнольдович [Федун] опять может пожадничать и не намазать икру», – написал Егоров в телеграме.
- 27-летний футболист перешел в «Севилью» из «Спартака» в августе 2018 года за 20 миллионов евро, проведя в московской команде четыре сезона.
- В текущей кампании Промес принял участие в 56-ти матчах испанского клуба, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
- Контракт полузащитника с севильцами рассчитан до июня 2023 года.