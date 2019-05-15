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    «Барселона» и «Бавария» интересуются хавбеком «Атлетико» Эрнандесом

    Полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес может покинуть команду летом.

    По информации AS со ссылкой на El Larguero, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Барселона» и «Бавария».

    Ранее сообщалось, что на испанца претендует «Манчестер Сити».

    Мадридцы знают об интересе других клубов к хавбеку и на неделе проведут встречу с агентами игрока «Реала» Маркоса Льоренте, который рассматривается в качестве возможной замены Эрнандесу.

    • Эрнандес перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» детом 2018 года за 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за красно-белых 46 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: AS

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    15.05.2019 15:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 23 часа назад

      Барса хочет стать совмещением атлетико и аякса?)))

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