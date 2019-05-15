«Барселона» и «Бавария» интересуются хавбеком «Атлетико» Эрнандесом

Барса хочет стать совмещением атлетико и аякса?)))
Полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес может покинуть команду летом.
По информации AS со ссылкой на El Larguero, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Барселона» и «Бавария».
Ранее сообщалось, что на испанца претендует «Манчестер Сити».
Мадридцы знают об интересе других клубов к хавбеку и на неделе проведут встречу с агентами игрока «Реала» Маркоса Льоренте, который рассматривается в качестве возможной замены Эрнандесу.
- Эрнандес перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» детом 2018 года за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за красно-белых 46 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.