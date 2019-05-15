«Барселона» и «Бавария» интересуются хавбеком «Атлетико» Эрнандесом

Полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес может покинуть команду летом.

По информации AS со ссылкой на El Larguero, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Барселона» и «Бавария».

Ранее сообщалось, что на испанца претендует «Манчестер Сити».

Мадридцы знают об интересе других клубов к хавбеку и на неделе проведут встречу с агентами игрока «Реала» Маркоса Льоренте, который рассматривается в качестве возможной замены Эрнандесу.