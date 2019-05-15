Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Фанаты – Гризманну: «Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке «Атлетико»

    Фанатская организация «Атлетико» Frente Atlético прокомментировала заявление нападающего Антуана Гризманна об уходе из клуба после завершения этого сезона, которое он сделал во вторник.

    «Мы надеемся, что ты больше ни минуты не сыграешь в футболке «Атлетико» под руководством Симеоне», – говорится в сообщении Frente Atlético в твиттере. В конце записи добавлен эмодзи в виде крысы.

    По информации СМИ, наиболее вероятным продолжением карьеры француза является «Барселона», но также к нему проявляет интерес «ПСЖ».

    • 28-летний футболист выступает за мадридцев с 2014 года.
    • За красно-белых Гризманн провел 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.
    • С «Атлетико» нападающий выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, стал серебряным призером Примеры и вышел в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Твиттер Frente Atlético

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 13:59
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Идиоты. Для Атлетико он сделал не мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6745

      Cules2013 21 час назад

      Это мнение фанатской организации, по сути, ультрас. А там парни горячие - минуту назад был друг закадычный, теперь уже - враг заклятый. Адекватные болелы матрасов всё понимают. Антуан и так задержался на сезон, хотя мог уйти ещё год назад. Собственно, год назад, это и было решено, вот так новость? Все знали, что он уйдёт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +455

      VVadic > Cules2013 20 часов назад

      Ага, вот только грязи фаны Барсы вылили тонны на нерешительного Антоху. Так что не удивляемся, что для Атлетико он теперь предатель, хапуга и крыса. Хотя мнение изменится, если он пойдёт в Сити или ПСЖ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4387

      84aivengo 21 час назад

      а спасибо трудно было сказать ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      dmzeus 22 часа назад

      Непонятное поведение болел. Они, видимо, отбитые совсем. Ну или тот, кто твитнул подобное)
      Чувак и так много чего сделал для команды, пора уходить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1345

      SarJr 23 часа назад

      А почему годину так не писали? Дибилизм процветает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5663

      KLIM777 > SarJr 23 часа назад

      Годину сколько лет? У него уже карьера идет к заверению.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1345

      SarJr > KLIM777 23 часа назад

      А возраст и состояние карьеры тут причём? Это называется эгоизм, когда ты хочешь чтоб все было для тебя и твоего клуба только. Чтоб игроки отдавали лучшие свои годы именно твоему клубу. Это дибилизм! Да, ладно, согласен, неприятно когда лидеры уходят. Но плевать ему в спину это очень низко. Плюс, гризмана не предавал атлетико. Он не идёт к злейшим врагам, он не оскорбляет и не забывает о фанатах и тд. Какие к нему вопросы? Это его выбор и это нормально!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5663

      KLIM777 > SarJr 22 часа назад

      Возраст причем? При том, что он не нужен уже клубу) Если клуб не хочет продлевать контракт, то ему что возле стадиона болтаться??

      Годин отдал все, что мог. И ушел дальше. Гризману можно и не плевать, с ним давно все понятно, он год назад мог перейти. Как бы он не оказался вторым коутиньо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1345

      SarJr > KLIM777 22 часа назад

      Не понимаю тебя, но ладно. Причём тут контракт и нужность клубу? Как то мы совсем о разном говорим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5663

      KLIM777 > SarJr 22 часа назад

      я про Година пишу. Он свое отработал и достойно завершил карьеру в Атлетико. Верно? Почему в его спину должны плевать? Или он до 50 должен играть еще.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1345

      SarJr > KLIM777 21 час назад

      Ну тип уходит, как и гризман, а мог доработать прям до конца карьеры в атлетико....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1095

      Бомбардиръ 23 часа назад

      И?
      Он же за бабло бегал в футболке Атлетико, а не ради болельщиков Атлетико.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5777

      Asbjorn 15 мая, 15:49

      Игрок сделал для команды все,за эти годы,фанаты думали что он вечно будет играть в Атлетико?Игрок хочет титулов,на регулярной основе,некрасиво они поступают

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV > Asbjorn 15 мая, 16:07

      титулов вроде ла лиги? даже атлетико в финалах еврокубков почаще поиграл

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > Вальдемар IV 21 час назад

      много выиграл? 1 раз ЛЕ)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4256

      BRO_football 15 мая, 15:46

      Ну вот и замечательно Гризманн сам хочет уйти. Фанаты Атлетико сами его выгоняют. Всё хорошо, все довольны

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      VVadic 15 мая, 15:21

      Момент для ухода неудачный. Полная перестройка обороны, так ещё и нападение подложило свинью. Дибала может помочь, а Антуан и правда, надеюсь больше не сыграет за Атлетико!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -360

      SuperPAV9 > VVadic 15 мая, 15:27

      Правильно делает что уходит испания это мусорка

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +341

      KPCCSPB > SuperPAV9 15 мая, 15:57

      Да, после того как ввели вар, испанский уровень сразу виден стал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1725

      diadushka > VVadic 15 мая, 16:03

      Антуан и так слишком долго задержался в вашем гнилом клубе, причем настолько долго, что тем самым пошатнул свою репутацию и запятнал ее, находясь у вас и играя защитником!
      А с таким отношением болельщиков он и сам не захочет вернуться обратно, не то что шнырек торрес, который стал чмошником в Англии и таким же чмошником вернулся в атлетико

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +455

      VVadic > diadushka 21 час назад

      Чмошник только Коста - своим отношением к судьям, команде, болелам. А Торрес легенда! Антуан поступил меркантильно - выбил себе гигантскую зп, можно сказать провалил сезон и как побитый пес спешит на понижение в Барсу, под левую пятку к Месси. За такие деньги он никогда не вернётся в Атлетико, да и поскорее бы он уже свалил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      de bruyne 15 мая, 15:07

      И он играл ради этих тварей

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1266

      TOL47 > de bruyne 15 мая, 15:37

      Играл в удовольствие, ещё и зарплата хорошая.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru