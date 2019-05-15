Фанаты – Гризманну: «Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке «Атлетико»

Фанатская организация «Атлетико» Frente Atlético прокомментировала заявление нападающего Антуана Гризманна об уходе из клуба после завершения этого сезона, которое он сделал во вторник.

«Мы надеемся, что ты больше ни минуты не сыграешь в футболке «Атлетико» под руководством Симеоне», – говорится в сообщении Frente Atlético в твиттере. В конце записи добавлен эмодзи в виде крысы.

По информации СМИ, наиболее вероятным продолжением карьеры француза является «Барселона», но также к нему проявляет интерес «ПСЖ».