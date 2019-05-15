«Манчестер Юнайтед» готов отдать 50 миллионов за Николя Пепе

Нестабильно там сейчас, ох как не стабильно, побоится и не перейдет если будут еще топ варианты.
«Манчестер Юнайтед» предложит за форварда «Лилля» Николя Пепе 50 миллионов евро.
Помимо «МЮ» в Англии интерес к 23-летнему ивуарийцу и лучшему после Килиана Мбаппе бомбардиру Лиги 1 проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».
Президент «Лилля» Жерар Лопес ранее подтвердил, что клуб летом пойдет на продажу своего футболиста.
- В текущем сезоне Пепе сыграл в 39 матчах, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2022 года.
- «Лилль» за два тура до окончания чемпионата Франции гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, а «МЮ» – место в Лиге Европы.