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    «Манчестер Юнайтед» готов отдать 50 миллионов за Николя Пепе

    «Манчестер Юнайтед» предложит за форварда «Лилля» Николя Пепе 50 миллионов евро.

    Помимо «МЮ» в Англии интерес к 23-летнему ивуарийцу и лучшему после Килиана Мбаппе бомбардиру Лиги 1 проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

    Президент «Лилля» Жерар Лопес ранее подтвердил, что клуб летом пойдет на продажу своего футболиста.

    • В текущем сезоне Пепе сыграл в 39 матчах, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.
    • Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2022 года.
    • «Лилль» за два тура до окончания чемпионата Франции гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, а «МЮ» – место в Лиге Европы.

    Источник: Daily Mirror

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    15.05.2019 06:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball 15 мая, 10:03

      Нестабильно там сейчас, ох как не стабильно, побоится и не перейдет если будут еще топ варианты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 15 мая, 07:15

      Загубят парня.

      2
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