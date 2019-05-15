«Манчестер Юнайтед» готов отдать 50 миллионов за Николя Пепе

«Манчестер Юнайтед» предложит за форварда «Лилля» Николя Пепе 50 миллионов евро.

Помимо «МЮ» в Англии интерес к 23-летнему ивуарийцу и лучшему после Килиана Мбаппе бомбардиру Лиги 1 проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

Президент «Лилля» Жерар Лопес ранее подтвердил, что клуб летом пойдет на продажу своего футболиста.