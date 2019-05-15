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    Mundo Deportivo: «Реал» готов заплатить 12 миллионов за 15-летнего форварда «Лиона»

    Нападающий «Лиона» Райан Черки попал в сферу интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, мадридцы готовы купить 15-летнего футболиста за 12 миллионов евро.

    Ранее «Лион» отказал в трансфере юного форварда «Милану» и «Челси».

    Контракт Черки рассчитан до 2020 года. Президент французского клуба Жан-Мишель Ола намерен приложить максимум усилий, чтобы продлить соглашение с талантливым игроком.

    Источник: Mundo Deportivo

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    15.05.2019 01:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball 15 мая, 10:05

      Вот жешь педофил Реал - Винисиус, Родриго, Черки. Последнему вообще 15)))) Следующий будет 12 лет ?

      0
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > ItalianFootball 15 мая, 10:53

      они ранее 7-летнего подписали. Было пару лет назад такое.

      2
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball > Cules2013 6 часов назад

      Тихо и мирно небось, без шумихи и заоблачных, для такого возраста, цифр - то можно, но так давить на ребенка еще, неее.

      0
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      Рейтинг: +11

      zaKrasnodar 15 мая, 09:52

      Загубят ему карьеру как тому датчанину которого уже давно купили в 16 лет

      1
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      ...
      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > zaKrasnodar 15 мая, 11:32

      Мартин Эдегор

      2
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      Рейтинг: +7806

      DeStar > zaKrasnodar 15 мая, 14:37

      Что-то не сходится , даже у эдэгора ещё вся карьера впереди , кто ему её загубил то ?) его купили со дна и играет он сейчас даже в клубе получше )

      1
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      Рейтинг: +9463

      Garrincha58 15 мая, 08:50

      12 лямов за пацана, а Локомотив 1.5 ляма за готового игрока Живоглядова за то за какого нибудь негра из малавии по 10 платят где логика почему так????

      0
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      Рейтинг: +2513

      Viper for CSKA 15 мая, 06:30

      Марсиаля и Жеббеля уже упустили, осталось ещё кого-то из молодых ярких игроков потерять, ещё до того, как они себя в основе проявят, а, следовательно, заметно вырастут в стоимости. Раньше Лион себе такого не позволял, а теперь, видимо, стал менее привлекателен для собственных воспитанников. Плохой звоночек.

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      Рейтинг: +3557

      александр п > Viper for CSKA 15 мая, 07:21

      Таковы реалии,доходы клубов в топ-лигах растут,а с ними зарплаты футболистов.Лион просто экономически не потянет запросы юной звезды.Ему либо продать его сейчас,либо пацан уйдёт свободным агентом.

      2
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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:50

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