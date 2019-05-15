Mundo Deportivo: «Реал» готов заплатить 12 миллионов за 15-летнего форварда «Лиона»

Нападающий «Лиона» Райан Черки попал в сферу интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридцы готовы купить 15-летнего футболиста за 12 миллионов евро.

Ранее «Лион» отказал в трансфере юного форварда «Милану» и «Челси».

Контракт Черки рассчитан до 2020 года. Президент французского клуба Жан-Мишель Ола намерен приложить максимум усилий, чтобы продлить соглашение с талантливым игроком.