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    Don Balon: «Барселона» хочет включить Коутиньо в сделку по Гризманну

    «Барселона» хочет подписать во время летнего трансферного окна нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Как сообщает Don Balon, чтобы не платить за француза 120 миллионов евро, каталонский клуб готов пойти на включение в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Сам бразилец не против такого сценария, а позиция мадридцев на этот счет пока неизвестна.

    • В текущем сезоне 28-летний Гризманн забил 21 гол и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за «Атлетико».
    • 26-летний Коутиньо провел 53 игры в составе «Барселоны», в которых отличился 11 голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Don Balon

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    14.05.2019 19:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 15:31

      Было бы неплохо.

      0
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      Рейтинг: +1142

      erma 14 мая, 20:58

      Коутиньо - отличный игрок, кто виноват что тренер Барселоны без башки? Хватайте Коутиньо и убегайте - будет вам счастье!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1345

      SarJr > erma 15 мая, 01:07

      а тренер барсы тут причем?!

      1
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 14 мая, 20:25

      Было бы идеально!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      Tsigan 14 мая, 20:20

      Гризманну не 28 лет. Очередная неточность.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1142

      erma > Tsigan 14 мая, 20:56

      Неточность? Да они идиоты! Работать с Коутинью нужно правильно, а то у Клоппа он играл, а у этого...даже имя не помню... он калека. Сам тренер Барселоны калека и бездарь

      2
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball > Tsigan 15 мая, 10:09

      28. Это точно.

      0
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball > erma 15 мая, 10:11

      Как то ты в одну калитку накидываешь - работать с ним правильно это как ? Индивидуально ? Под него ? Не много чести ? А то что АПЛ и Ла Лига разные среды обитания и он настроенье-зависимый бразилец не смущает ? Сам мог себе накрутить и морально сдуться.

      0
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      Рейтинг: +455

      VVadic 14 мая, 19:46

      120млн + Желающего Кутунью. Надеюсь Антуан не пойдёт на понижение!!

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