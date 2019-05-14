Don Balon: «Барселона» хочет включить Коутиньо в сделку по Гризманну

Было бы неплохо.
«Барселона» хочет подписать во время летнего трансферного окна нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Как сообщает Don Balon, чтобы не платить за француза 120 миллионов евро, каталонский клуб готов пойти на включение в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.
Сам бразилец не против такого сценария, а позиция мадридцев на этот счет пока неизвестна.
- В текущем сезоне 28-летний Гризманн забил 21 гол и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за «Атлетико».
- 26-летний Коутиньо провел 53 игры в составе «Барселоны», в которых отличился 11 голами и пятью результативными передачами.