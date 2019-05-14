Мельгарехо: «Спартак» обязательно выйдет в Лигу Европы»

Попадание в ЛЕ ,это возможность заработать для клуба.
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо уверен, что москвичи получат путевку в Лигу Европы на следующий сезон.
– «Спартак» выйдет в Лигу Европы?
– Обязательно.
- За тура до конца РПЛ красно-белые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Если «Спартак» сохранить за собой это место, то выступит в квалификации Лиги Европы.
- Оставшиеся матчи красно-белые проведут с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» на выезде.
- В этом сезоне Мельгарехо сыграл за московскую команду 34 встречи, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.