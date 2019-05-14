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    Мельгарехо: «Спартак» обязательно выйдет в Лигу Европы»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо уверен, что москвичи получат путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

    – «Спартак» выйдет в Лигу Европы?

    – Обязательно.

    • За тура до конца РПЛ красно-белые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Если «Спартак» сохранить за собой это место, то выступит в квалификации Лиги Европы.
    • Оставшиеся матчи красно-белые проведут с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» на выезде.
    • В этом сезоне Мельгарехо сыграл за московскую команду 34 встречи, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2019 16:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 10:33

      Попадание в ЛЕ ,это возможность заработать для клуба.

      0
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      Рейтинг: +1583

      Dellleone 14 мая, 22:58

      Для чего ? Снова позориться? Сами не устали?

      0
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      Рейтинг: +20

      DonBaton 14 мая, 21:00

      Как выйдет,так и уйдет,АЕКи,ПАОКи и Рапиды обрадовались

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 14 мая, 20:07

      В случае победы Локо в кубке 6-ую путевку в еврокубок занимает финалист кубка или 6-ая команда чемпионата?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      Boeung777 > Леха из Твери 14 мая, 20:38

      6-ая команда чемпионата

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1134

      Axe111 14 мая, 19:31

      И обязательно опозорится там (как обычно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 14 мая, 19:25

      значит нет

      0
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 14 мая, 18:38

      Говорят с таким уверенным видом,с каким ещё два тура назад говорили о перспективах ЛЧ,а пять туров назад-о перспективах на титул.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      Grag 14 мая, 18:01

      Очень содержательно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol 14 мая, 17:37

      Постарайся, Мельга.

      3
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      Рейтинг: +5553

      vka1970 14 мая, 17:34

      А смысл туда выходить ? Чтобы в очередной раз грандиозно провалиться ? Порядок в команде пусть сначала наведут.

      5
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      Рейтинг: +1142

      erma > vka1970 14 мая, 18:15

      Глушаков наведет, он ведь смотрящий.

      1
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      Рейтинг: +5553

      vka1970 > erma 14 мая, 18:41

      Глушаков даже в личной жизни порядок навести не может.
      Куда ему, каличному.

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