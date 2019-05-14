Скомина впервые в карьере обслужит финал Лиги чемпионов

УЕФА назначил арбитров на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Английские команды рассудит словенская бригада, возглавляемая Дамиром Скоминой. Помогать на линиях ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый рефери – Матеу Лаос из Испании.

В состав видеоассистентов вошли Данни Маккели, Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.

Ранее Скомина никогда не работал на финале Лиги чемпионов, но судил финал Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

Встреча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».