Скомина впервые в карьере обслужит финал Лиги чемпионов

Всего 4 рефери и 4 видеоассистента? А монтаж, костюмы, комбинированые съемки?
УЕФА назначил арбитров на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Английские команды рассудит словенская бригада, возглавляемая Дамиром Скоминой. Помогать на линиях ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый рефери – Матеу Лаос из Испании.
В состав видеоассистентов вошли Данни Маккели, Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.
Ранее Скомина никогда не работал на финале Лиги чемпионов, но судил финал Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.
Встреча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».