Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Скомина впервые в карьере обслужит финал Лиги чемпионов

    УЕФА назначил арбитров на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

    Английские команды рассудит словенская бригада, возглавляемая Дамиром Скоминой. Помогать на линиях ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый рефери – Матеу Лаос из Испании.

    В состав видеоассистентов вошли Данни Маккели, Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.

    Ранее Скомина никогда не работал на финале Лиги чемпионов, но судил финал Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

    Встреча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2019 16:05
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1142

      erma 14 мая, 17:05

      Всего 4 рефери и 4 видеоассистента? А монтаж, костюмы, комбинированые съемки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10420

      bset 14 мая, 16:48

      Словенцы с видеоповторами умеют, а русские не умеют настолько, что аж до весны надо отложить введение повторов...)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru