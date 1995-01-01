Боккетти: «Для «Спартака» важно закончить сезона выше ЦСКА»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что для команды важно финишировать в турнирной таблице выше, чем ЦСКА.

– До конца сезона команде предстоит сыграть еще два матча. Но сейчас можно ли подвести какие-то краткие итоги по этому году?

– Всегда тяжело, когда по ходу сезона в команде меняется главный тренер. Мы начинали с Каррерой, потом был Рианчо. Думаю, что мы недобрали свои очки. Сейчас мы на четвeртом месте. Надо выиграть эти две игры, чтобы попасть в еврокубки.

Я считаю, что у нас не очень хорошо получилось в первой части сезона. Кроме двух-трeх игр, во второй части сезона мы неплохо поработали.

– Сейчас команда четвертая и на одно очко опережает ЦСКА. Для вас лично принципиально закончить сезон выше армейцев?

– Естественно, это важно, в первую очередь для болельщиков. Но еще принципиальнее заканчивать сезон выше, чем все остальные. Не всегда получается, но мы стараемся и делаем всe ради этого.