Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Адвокат жены Глушакова: «Иногда угораем над тем, как Денис до всего этого додумывается»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены хавбека «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что был в курсе действий футболиста. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что осенью прошлого года капитан красно-белых распространял информацию о проблемах в команде.

    «Я знал эти обстоятельства. Денис не перестает фокусничать, и это удивительно. Думаю, еще не раз он порадует нас своими нетленками в ходе процесса.

    Стало ли для меня удивительным такое поведение Дениса? Нет, конечно. Я давно понял, что этот человек неисправим, и что он нас еще будет радовать нелепыми поступками и выходками. При этом параллельно какие-то нелепые вбросы происходят по поводу каких-то взаимоотношений Дарьи с кем-то.

    Как только Денис попытался перевести всю подсудность в Миллерово, я понял, что скучать в процессе нам не придется. Все его движения, мало того, что прозрачны и предсказуемы, они еще и примитивны. Мы иной раз угораем над тем, как он до всего этого додумывается, и кто ему все это советует. Эти факты давно известны и именно из-за этого болельщики его невзлюбили. А сейчас Mash раскопал доказательства», – сказал Жорин.

    • В сентябре 2018 года у Глушакова возник конфликт с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой, в результате которого игрок был отправлен в дубль.
    • Спустя некоторое время после этого руководство москвичей уволило специалиста.
    • Фанаты московского клуба обвинили полузащитника в причастности к уходу итальянца. С тех пор болельщики регулярно скандируют оскорбительные кричалки в адрес игрока и вывешивают на матчах плакаты против него.

    Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19252

      gol_kak_sokol 27 минут назад

      Характерно, что как только были запущены фэйки от Mash, сразу подал голос фэйк-адвокат. Плохо обученные провокаторы, для достоверности нельзя работать так синхронно. Хотя и так все шито белыми нитками, и фэйки совсем не профессионально изготовлены.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      Борат 31 минуту назад

      да, угарный тип этот глушаков)))
      надеюсь он ещё не раз нас повеселит в спартаке)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      Звезда запаса 35 минут назад

      адвокатов на реи!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70460
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru