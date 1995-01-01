Адвокат жены Глушакова: «Иногда угораем над тем, как Денис до всего этого додумывается»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены хавбека «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что был в курсе действий футболиста. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что осенью прошлого года капитан красно-белых распространял информацию о проблемах в команде.

«Я знал эти обстоятельства. Денис не перестает фокусничать, и это удивительно. Думаю, еще не раз он порадует нас своими нетленками в ходе процесса.

Стало ли для меня удивительным такое поведение Дениса? Нет, конечно. Я давно понял, что этот человек неисправим, и что он нас еще будет радовать нелепыми поступками и выходками. При этом параллельно какие-то нелепые вбросы происходят по поводу каких-то взаимоотношений Дарьи с кем-то.

Как только Денис попытался перевести всю подсудность в Миллерово, я понял, что скучать в процессе нам не придется. Все его движения, мало того, что прозрачны и предсказуемы, они еще и примитивны. Мы иной раз угораем над тем, как он до всего этого додумывается, и кто ему все это советует. Эти факты давно известны и именно из-за этого болельщики его невзлюбили. А сейчас Mash раскопал доказательства», – сказал Жорин.

В сентябре 2018 года у Глушакова возник конфликт с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой , в результате которого игрок был отправлен в дубль.

, в результате которого игрок был отправлен в дубль. Спустя некоторое время после этого руководство москвичей уволило специалиста.

Фанаты московского клуба обвинили полузащитника в причастности к уходу итальянца. С тех пор болельщики регулярно скандируют оскорбительные кричалки в адрес игрока и вывешивают на матчах плакаты против него.

Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака»