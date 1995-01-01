Эвра: «Ради чего Санчес перешел в «МЮ»? Только не говорите мне, что он любил этот клуб с детства»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что нападающий Алексис Санчес перешел в «МЮ» исключительно из-за большой зарплаты.

«Некоторые игроки приходят только ради денег, я не боюсь этого сказать. Я ничего не имею против него, но Санчес… Когда я узнал о сделке, я подумал, что история «Манчестер Юнайтед» просто пошла не так.

У него было предложение от «Манчестер Сити». Они предлагали меньше денег, но играли в лучший футбол, чем «Юнайтед». Я сожалею об этом, но «Сити» играет в лучший футбол. Кроме того, Гвардиола улучшает игру.

Поэтому я хочу знать, какова его реальная причина выбора «МЮ»? Не говорите мне, что он любил «Манчестер Юнайтед» с детства. Это или деньги, или он хотел быть номером один, надеть футболку с седьмым номером и быть звездой», – сказал Эвра.