Le Parisien: «ПСЖ» может заплатить 210 миллионов за Крооса, Иско и Бэйла

«ПСЖ» может приобрести троих футболистов «Реала».

По информации Le Parisien, парижане интересуются полузащитниками Тони Кроосом, Иско и Гаретом Бэйлом.

Трансферная стоимость немца оценивается в 80 миллионов евро, испанца – в 60 миллионов и валлийца – в 70 миллионов. «Реал» готов пойти на понижение цены.

Источник утверждает, что Кроос, Иско и Бэйл не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана на следующий сезон.