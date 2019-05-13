Le Parisien: «ПСЖ» может заплатить 210 миллионов за Крооса, Иско и Бэйла

Столько классных воспитанников за последние годы потеряли: начиная от Комана и заканчивая Гёндузи, причём почти за бесценок, и продолжают выкладывать кучу денег на звезд, нередко спорного качества (Паредес). Грех вести себя на рынке таким образом, имея такого уровня академию. Сделали бы ставку на своих + несколько сильных игроков на проблемные позиции, глядишь и ненависти было бы меньше и результаты в ЛЧ лучше. Во всяком случае воспитанники не плевали бы на клуб с высокой колокольни (вернее башни), как делают наемники, и команда была бы более сплоченной и характерной.
«ПСЖ» может приобрести троих футболистов «Реала».
По информации Le Parisien, парижане интересуются полузащитниками Тони Кроосом, Иско и Гаретом Бэйлом.
Трансферная стоимость немца оценивается в 80 миллионов евро, испанца – в 60 миллионов и валлийца – в 70 миллионов. «Реал» готов пойти на понижение цены.
Источник утверждает, что Кроос, Иско и Бэйл не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана на следующий сезон.