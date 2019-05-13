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    Le Parisien: «ПСЖ» может заплатить 210 миллионов за Крооса, Иско и Бэйла

    «ПСЖ» может приобрести троих футболистов «Реала».

    По информации Le Parisien, парижане интересуются полузащитниками Тони Кроосом, Иско и Гаретом Бэйлом.

    Трансферная стоимость немца оценивается в 80 миллионов евро, испанца – в 60 миллионов и валлийца – в 70 миллионов. «Реал» готов пойти на понижение цены.

    Источник утверждает, что Кроос, Иско и Бэйл не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана на следующий сезон.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      Viper for CSKA 53 минуты назад

      Столько классных воспитанников за последние годы потеряли: начиная от Комана и заканчивая Гёндузи, причём почти за бесценок, и продолжают выкладывать кучу денег на звезд, нередко спорного качества (Паредес). Грех вести себя на рынке таким образом, имея такого уровня академию. Сделали бы ставку на своих + несколько сильных игроков на проблемные позиции, глядишь и ненависти было бы меньше и результаты в ЛЧ лучше. Во всяком случае воспитанники не плевали бы на клуб с высокой колокольни (вернее башни), как делают наемники, и команда была бы более сплоченной и характерной.

      1
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      Рейтинг: +1174

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Тоесть ПСЖ В ТОПКУ.

      1
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      Рейтинг: +1174

      ухоженный крокодил 1 час назад

      На х.уй пошло УЕФА. Пусть Зенит тоже купит себе игроков на 50х миллионов.
      Одним можно, другим нельзя,ПСЖ в топеу.

      -2
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      Рейтинг: +48

      Ялта-Питер 1 час назад

      ....скорее всего обмен на Мбаппе !

      2
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      Рейтинг: +2886

      dinar7777dinar 1 час назад

      Утка

      0
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      Рейтинг: +2192

      Fan Loko mik 1 час назад

      Идиоты, лучше купите Дзюбиньо, Дриусси и Кранневитера! Они то с Паредесом уже сыграны!! А Кроосс, Иско и Бэйл - это КТО ВООБЩЕ?

      6
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      Рейтинг: +192

      Ганнибал Лектор > Fan Loko mik 46 минут назад

      Только вариант обмена этой тройки на Мбаппе

      0
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      Рейтинг: +490

      Борат 1 час назад

      УЖЕ КУПИЛИ НЕЙМАРА И МБАППЕ ЗА СКОЛЬКО ?
      НА ФИНАНСОВЫЙ ФП ИМ ПОХЕР ЧТО ЛИ ?

      1
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      Рейтинг: +313

      Tyler_Stark 1 час назад

      Что бы несчастные команды лиги 1 по 11:0 раскатывать, а в лч глотать?

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      Рейтинг: +7799

      DeStar 1 час назад

      ну жестко, особенно иско за 60.. раньше можно было за 100 продавать а теперь. подсдулся парень

      1
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      Рейтинг: +996

      овертайм 1 час назад

      а за ними и зидан переберется)))

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