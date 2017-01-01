Спаллетти – о возможном уходе: «Если каждый день призывать дождь, когда-нибудь осадки выпадут»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти раскритиковал итальянские СМИ за постоянные слухи о его уходе из клуба.

Все три последних месяца медиа пишут о моем уходе. Если каждый день призывать дождь, когда-нибудь осадки выпадут.

Вы спрашиваете меня об одном и том же каждую неделю, и я не хочу быть грубым, не отвечая. Если в Gazzetta dello Sport пишут все это два года, а последние три месяца – вообще каждый день, то они, видимо, что-то знают. Но такие слухи вокруг «Интера» ходят уже лет семь. Это неприятно и оскорбительно», – заявил главный тренер.