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    Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив». На обоих полуфиналах будет VAR

    РФС назначил судей на ответные матчи 1/2 финала Кубка России. Встречу в Ростове-на-Дону обслужит петербуржец Сергей Лапочкин.

    15 мая (среда)

    «Арсенал» — «Урал»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), АVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    «Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Владимир Москалeв (Воронеж); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    Источник: РФС

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