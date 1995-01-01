«Локомотив» – об интересе к Еременко: «Рассматриваем игроков до 27 лет, но есть исключения»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что его клуб интересуется полузащитником «Ростова» Романом Еременко. По словам функционера, финн не вписывается в концепцию москвичей.

«Совет директоров принял определeнное решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край – до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предполагает, что если у приобретаемого футболиста контракт с нашим клубом будет последним, то это не до конца корректная история.

У нас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста», – сказал Мещеряков.