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    «Локомотив» – об интересе к Еременко: «Рассматриваем игроков до 27 лет, но есть исключения»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что его клуб интересуется полузащитником «Ростова» Романом Еременко. По словам функционера, финн не вписывается в концепцию москвичей.

    «Совет директоров принял определeнное решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край – до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предполагает, что если у приобретаемого футболиста контракт с нашим клубом будет последним, то это не до конца корректная история.

    У нас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста», – сказал Мещеряков.

    • В текущем сезоне РПЛ Еременко провел 13 матчей, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • «Ростов» занимает восьмое место.
    • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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