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    Айртон: «По первому контракту получал 12 тысяч рублей. Часть отправлял маме»

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал, с какими сложностями ему приходилось сталкиваться в начале своей футбольной карьеры, а также о сумме зарплаты по первому профессиональному контракту.

    – Какими были условия вашего футбольного детства? Северо-восток Бразилии не очень богатый регион.

    – В профессиональных клубах ситуация с финансированием более-менее нормальная, а вот в полулюбительских все намного сложнее. Когда мы начинали заниматься в академии «АБС» [бразильский футбольный клуб из города Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти], гетры были очень сильно растянутыми и застиранными. Видимо, через них прошло не одно поколение воспитанников клуба. Так вот, мы, чтобы они не спадали с ног, подвязывали их резинками – такими тоненькими, которыми обвязывают пачки купюр.

    – Сколько «АБС» предложил вам по первому контракту?

    – Это была минимальная зарплата в клубе. Примерно 700-720 реалов [около 12 тысяч рублей].

    – На что хватало этих денег?

    – Мне не нужно было много. Часть я отправлял маме, а на оставшиеся можно было сходить в кино, в торговый центр. Возникала проблема с бутсами, но у нас в команде был человек, который где-то их доставал и продавал нам по приемлемым ценам. Пусть не лучшие модели, но все равно здорово.

    • Айртон перешел в московский клуб из «Флуминенсе» в начале этого года за 7 миллионов евро.
    • В этом сезоне 21-летний бразилец провел за «Спартак» 12 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: Sport24

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