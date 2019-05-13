Айртон: «По первому контракту получал 12 тысяч рублей. Часть отправлял маме»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал, с какими сложностями ему приходилось сталкиваться в начале своей футбольной карьеры, а также о сумме зарплаты по первому профессиональному контракту.

– Какими были условия вашего футбольного детства? Северо-восток Бразилии не очень богатый регион.

– В профессиональных клубах ситуация с финансированием более-менее нормальная, а вот в полулюбительских все намного сложнее. Когда мы начинали заниматься в академии «АБС» [бразильский футбольный клуб из города Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти], гетры были очень сильно растянутыми и застиранными. Видимо, через них прошло не одно поколение воспитанников клуба. Так вот, мы, чтобы они не спадали с ног, подвязывали их резинками – такими тоненькими, которыми обвязывают пачки купюр.

– Сколько «АБС» предложил вам по первому контракту?

– Это была минимальная зарплата в клубе. Примерно 700-720 реалов [около 12 тысяч рублей].

– На что хватало этих денег?

– Мне не нужно было много. Часть я отправлял маме, а на оставшиеся можно было сходить в кино, в торговый центр. Возникала проблема с бутсами, но у нас в команде был человек, который где-то их доставал и продавал нам по приемлемым ценам. Пусть не лучшие модели, но все равно здорово.