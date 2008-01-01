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    Салах – фанатам: «Сезон еще не окончен. Пожалуйста, возьмите «Энфилд» в Мадрид»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к болельщикам команды и попросил их обеспечить красным такую же мощную поддержку в финале Лиги чемпионов, как на домашнем стадионе «Энфилд».

    «Это ощущается как горькая сладость, но сезон еще не закончился. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, тренеров и болельщиков. И фанаты, пожалуйста, возьмите «Энфилд» в Мадрид», – написал футболист в твиттере.

    • В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом».
    • Игра состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».
    • В этом сезоне мерсисайдцы заняли второе место в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.

    Источник: Твиттер Мохамеда Салаха

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