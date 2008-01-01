Салах – фанатам: «Сезон еще не окончен. Пожалуйста, возьмите «Энфилд» в Мадрид»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к болельщикам команды и попросил их обеспечить красным такую же мощную поддержку в финале Лиги чемпионов, как на домашнем стадионе «Энфилд».

«Это ощущается как горькая сладость, но сезон еще не закончился. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, тренеров и болельщиков. И фанаты, пожалуйста, возьмите «Энфилд» в Мадрид», – написал футболист в твиттере.