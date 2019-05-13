Айртон: «Кононов сразу дал понять, что мне доверяет. Это важно для новичка команды»

Защитник «Спартака» Айртон рассказал о своей первой беседе с главным тренером команды Олегом Кононовым и о своих слабых и сильных сторонах.

– Каким был ваш первый разговор с Олегом Кононовым?

– Довольно конструктивным, о футболе. Он поделился своим видением игры, которую должен демонстрировать «Спартак»: быстрые передачи, короткий и средний пас, я должен подключаться к атакам, идти в обыгрыш при возможности. Также Кононов дал понять, что доверяет мне. А это важно для новичка команды. В общем, мне знакомство с тренером понравилось.

– «Спартак» обычно играет по схеме с двумя центральными защитниками. В то время как вам, наверное, проще играть латераля с тремя.

– У меня был опыт игры при любой схеме, переход от одной к другой больших сложностей не представляет. Конечно, при игре в три центральных защитника у латераля больше свободы, возможностей для подключения в атаку. Но и игра в два центральных никаких проблем для меня не представляет.

– Ваша самая сильная и слабая стороны?

– Сильная – подключения в атаку, я так думаю. А что касается слабых, всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.

– Насколько свободно владеете правой ногой? Или она у вас только для ходьбы?

– Нет. Я уже и забивал с правой, так что не только для ходьбы. В России вот пока не идет, никак не могу отличиться. Но все впереди.