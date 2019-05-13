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    Айртон: «Кононов сразу дал понять, что мне доверяет. Это важно для новичка команды»

    Защитник «Спартака» Айртон рассказал о своей первой беседе с главным тренером команды Олегом Кононовым и о своих слабых и сильных сторонах.

    – Каким был ваш первый разговор с Олегом Кононовым?

    – Довольно конструктивным, о футболе. Он поделился своим видением игры, которую должен демонстрировать «Спартак»: быстрые передачи, короткий и средний пас, я должен подключаться к атакам, идти в обыгрыш при возможности. Также Кононов дал понять, что доверяет мне. А это важно для новичка команды. В общем, мне знакомство с тренером понравилось.

    – «Спартак» обычно играет по схеме с двумя центральными защитниками. В то время как вам, наверное, проще играть латераля с тремя.

    – У меня был опыт игры при любой схеме, переход от одной к другой больших сложностей не представляет. Конечно, при игре в три центральных защитника у латераля больше свободы, возможностей для подключения в атаку. Но и игра в два центральных никаких проблем для меня не представляет.

    – Ваша самая сильная и слабая стороны?

    – Сильная – подключения в атаку, я так думаю. А что касается слабых, всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.

    – Насколько свободно владеете правой ногой? Или она у вас только для ходьбы?

    – Нет. Я уже и забивал с правой, так что не только для ходьбы. В России вот пока не идет, никак не могу отличиться. Но все впереди.

    • Айртон перешел в московский клуб из «Флуминенсе» в начале этого года за 7 миллионов евро.
    • В этом сезоне 21-летний бразилец провел за красно-белых 12 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +488

      Борат 17 минут назад

      Средненький игрун
      Как раз для спартака)

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      Рейтинг: +712

      GermanVo 36 минут назад

      По последним матчам вместо тебя даже хочется Комбара вернуть. А это говорит о многом. Пора бы уже начинать набирать, а не сдавать. Такое впечатляющее начало было, даже подумал, что у нас свой Фернандес появился. Но как мы все видим, всё очень плохо.

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