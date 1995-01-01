Express: Гвардиола отказал «Ювентусу»

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Хосеп Гвардиола планирует тренировать «Манчестер Сити», как минимум, до 2021 года, сообщает Express.
По информации источника, у испанского специалиста было предложение от «Ювентуса», однако он его отклонил, поскольку намерен работать на «Этихад Стэдиум» на протяжении еще двух сезонов.
Главная цель Гвардиолы – победа в Лиге чемпионов.
- Его контракт с «Сити» рассчитан как раз до июня 2021 года.
- Манкунианцы два сезона подряд становятся победителями АПЛ.