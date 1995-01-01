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    Express: Гвардиола отказал «Ювентусу»

    Хосеп Гвардиола планирует тренировать «Манчестер Сити», как минимум, до 2021 года, сообщает Express.

    По информации источника, у испанского специалиста было предложение от «Ювентуса», однако он его отклонил, поскольку намерен работать на «Этихад Стэдиум» на протяжении еще двух сезонов.

    Главная цель Гвардиолы – победа в Лиге чемпионов.

    • Его контракт с «Сити» рассчитан как раз до июня 2021 года.
    • Манкунианцы два сезона подряд становятся победителями АПЛ.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2883

      dinar7777dinar 1 час назад

      И правильно что ловить в таком гавне как ху ентус

      0
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      Рейтинг: +737

      Dizayner 2 часа назад

      динарко нашаманил наверно)) пукан то горит

      2
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      Рейтинг: +2883

      dinar7777dinar > Dizayner 1 час назад

      Тебе долб о е бу я говорил но ты же веришь в сказки что твой ху ен тус суперклуб .

      0
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      Рейтинг: +101

      SummerHAze > dinar7777dinar 1 час назад

      трент уже подал угловойй?

      2
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      Рейтинг: +2883

      dinar7777dinar > SummerHAze 39 минут назад

      А рональду взял лч в ху е нтусе ?об этом же орали весь сезон .

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      Рейтинг: +737

      Dizayner > dinar7777dinar 23 минуты назад

      кроме тебя, пустозвона никто ни о чем не орал, но классно ливер все же впаял путалонке то, прям бальзамчик. береги пукан динарко

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      Рейтинг: +2883

      dinar7777dinar > Dizayner 16 минут назад

      ахахахахах !! дешевые отмазоны ищешь ! петляешь. да орали весь турин ! и также аньели - мы купили рональду чтобы выиграть лч !! что не так? дешевка ты галимая.

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