Express: Гвардиола отказал «Ювентусу»

Хосеп Гвардиола планирует тренировать «Манчестер Сити», как минимум, до 2021 года, сообщает Express.

По информации источника, у испанского специалиста было предложение от «Ювентуса», однако он его отклонил, поскольку намерен работать на «Этихад Стэдиум» на протяжении еще двух сезонов.

Главная цель Гвардиолы – победа в Лиге чемпионов.