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    Зидан – об отсутствии Бэйла в заявке: «Все, что я сделал, ясно. Посмотрим, что я сделаю на следующей неделе» 

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутсвие форварда Гарета Бэйла в заявке на матч 37-го тура с «Реалом Сосьедад» (1:3).

    «Я не знаю. Посмотрим, будет ли он в заявке на следующей неделе. Он в хорошей физической форме.

    Посыл? Все, что я сделал в конце этой недели, ясно. Посмотрим, что я сделаю на следующей неделе и что произойдет в следующем году», – сказал Зидан.

    • Бэйл не вошел в заявку на второй матч подряд.
    • «Реал» с 68 очками занимает третье место в таблице.

    Бэйл – вне заявки на матч «Реала». Его карьера в Мадриде закончена

    Источник: Marca

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