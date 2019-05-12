Зидан – об отсутствии Бэйла в заявке: «Все, что я сделал, ясно. Посмотрим, что я сделаю на следующей неделе» 

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутсвие форварда Гарета Бэйла в заявке на матч 37-го тура с «Реалом Сосьедад» (1:3).

«Я не знаю. Посмотрим, будет ли он в заявке на следующей неделе. Он в хорошей физической форме.

Посыл? Все, что я сделал в конце этой недели, ясно. Посмотрим, что я сделаю на следующей неделе и что произойдет в следующем году», – сказал Зидан.

Бэйл не вошел в заявку на второй матч подряд.

«Реал» с 68 очками занимает третье место в таблице.

Бэйл – вне заявки на матч «Реала». Его карьера в Мадриде закончена