Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. Мы должны были победить в 14 матчах подряд»

Обалденный сезон в АПЛ, россыпь интересных тренеров и игроков. Но МС с Ливером были на голову сильнее остальных. Ждем финалов ЛЕ и ЛЧ - тоже достойные соперники. Очень классный евросезон, всех поздравляю!!!
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в чемпионате Англии.
«Мы должны поздравить «Ливерпуль» и поблагодарить их за то, что они подталкивали нас к тому, чтобы повышать свои стандарты.
Это невероятно. 98 очков, победа два раза подряд. Мы повысили планку в прошлом сезоне, и «Ливерпуль» нам помог. Чтобы выиграть этот титул, мы должны были победить в 14 матчах подряд. Мы не могли потерять ни одного очка.
Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере», – сказал Гвардиола.
- «Ман Сити» победил в АПЛ с 98 очками.
- «Ливерпуль» завершил сезон на втором месте с 97 очками.
«Ливерпуль» снова упустил чемпионство. Как же за них обидно
«Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул