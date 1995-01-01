Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. Мы должны были победить в 14 матчах подряд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в чемпионате Англии.

«Мы должны поздравить «Ливерпуль» и поблагодарить их за то, что они подталкивали нас к тому, чтобы повышать свои стандарты.

Это невероятно. 98 очков, победа два раза подряд. Мы повысили планку в прошлом сезоне, и «Ливерпуль» нам помог. Чтобы выиграть этот титул, мы должны были победить в 14 матчах подряд. Мы не могли потерять ни одного очка.

Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» победил в АПЛ с 98 очками.

«Ливерпуль» завершил сезон на втором месте с 97 очками.

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