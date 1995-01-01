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    Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. Мы должны были победить в 14 матчах подряд»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в чемпионате Англии.

    «Мы должны поздравить «Ливерпуль» и поблагодарить их за то, что они подталкивали нас к тому, чтобы повышать свои стандарты.

    Это невероятно. 98 очков, победа два раза подряд. Мы повысили планку в прошлом сезоне, и «Ливерпуль» нам помог. Чтобы выиграть этот титул, мы должны были победить в 14 матчах подряд. Мы не могли потерять ни одного очка.

    Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере», – сказал Гвардиола.

    • «Ман Сити» победил в АПЛ с 98 очками.
    • «Ливерпуль» завершил сезон на втором месте с 97 очками.

    «Ливерпуль» снова упустил чемпионство. Как же за них обидно

    «Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул

    Источник: BBC

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    Сегодня, 01:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +418

      АИН-27 36 минут назад

      Обалденный сезон в АПЛ, россыпь интересных тренеров и игроков. Но МС с Ливером были на голову сильнее остальных. Ждем финалов ЛЕ и ЛЧ - тоже достойные соперники. Очень классный евросезон, всех поздравляю!!!

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