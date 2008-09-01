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    Алисон стал лучшим вратарем АПЛ. У него 21 сухой матч в сезоне

    Сегодня завершился сезон английской Премьер-лиги. Вратарь «Ливерпуля» Алисон провел 21 сухой матч, это лучший показатель сезона.

    Игрок получил «золотую перчатку» в дебютном сезоне в Англии. Ранее он выступал за «Рому» в Серии А.

    Алисон повторил достижение бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара, который провел 21 сухой матч в сезоне-2008/09.

    Рекорд по этому показателю принадлежит Петру Чеху – 24 сухих игры в сезоне-2004/05. Тогда он выступал за «Челси».

    «Ливерпуль» снова упустил чемпионство. Как же за них обидно

    Источник: Официальный твиттер АПЛ

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